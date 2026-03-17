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    首頁 > 國際

    雙管齊下！伊拉克與伊朗協商放行油輪 同時修復輸油管道

    2026/03/17 16:53 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊拉克石油部長阿卜杜勒-加尼（圖中）表示，伊拉克正與伊朗商討允許部分該國油輪通過荷姆茲海峽。（路透）

    伊拉克石油部長阿卜杜勒-加尼（圖中）表示，伊拉克正與伊朗商討允許部分該國油輪通過荷姆茲海峽。（路透）

    伊拉克國家通訊社今（17）日稱，該國石油部長阿卜杜勒-加尼（Hayan Abdel-Ghani）表示，伊拉克正與伊朗商討允許部分該國油輪通過荷姆茲海峽，以緩解中東戰火期間對原油出口造成的衝擊。

    根據《路透》報導，伊拉克也努力修復廢棄輸油管道，以便出口原油。阿卜杜勒-加尼在16日發布的影片中表示，伊拉克正努力修復廢棄的基爾庫克-傑伊漢（Kirkuk-Ceyhan）輸油管道。

    該管道全長960公里，曾輸送全球約0.5%的石油，但在2014年因伊斯蘭國武裝分子的多次攻擊而停止出口。阿卜杜勒-加尼稱等該管道修復，將允許石油直接輸送到土耳其的傑伊漢港（Ceyhan port），而無需經過庫德斯坦地區。

    阿卜杜勒-加尼補充，伊拉克將在1週內完成對該管道100公里路段的檢查，以便能夠從基爾庫克直接出口原油。

    伊拉克石油部強調，該路線的出口量最初可能達到每日約25萬桶，若將庫德斯坦地區油田的原油也計算在內，則可能增加至約每日約45萬桶。

    伊拉克曾試圖利用庫德斯坦的管道作為臨時原油輸送路線，但之後表示庫爾德斯坦區域政府對其使用設置條件。庫德斯坦當局則否認指控，強調沒有阻礙出口。

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