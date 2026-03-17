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    首頁 > 國際

    控美國、以色列僱間諜製造動亂 伊朗逮捕500名內鬼

    2026/03/17 16:33 即時新聞／綜合報導
    伊朗首次發射「硫磺石」（Sejjil）彈道飛彈。（美聯社）

    伊朗首次發射「硫磺石」（Sejjil）彈道飛彈。（美聯社）

    中東戰火持續升溫，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊之際，伊朗也展開大規模反制行動。伊朗警察首長15日表示，已逮捕多達500名涉嫌替敵對勢力蒐集情報的內鬼，也首度在戰火中動用「硫磺石」（Sejjil）彈道飛彈，戰事明顯升級。至於外界盛傳以色列飛彈攔截器吃緊，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）則出面否認。

    根據路透報導，伊朗警察首長拉丹（Ahmadreza Radan）指出，被逮捕者中約半數涉及重大案件，包括提供攻擊目標資訊，或拍攝遭襲地點並外傳影像等行為，但並未說明行動的具體時間與細節。

    伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則透露，在西北部已有20人因涉嫌向以色列提供軍事與安全設施座標被捕，空襲程度相對較少的東北部也有10人落網，部分人被控蒐集敏感據點與經濟基礎設施情報。

    伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）情報單位更指控，美國與以色列在軍事行動之外，同步透過間諜與傭兵滲透，企圖在境內製造動亂，為後續行動鋪路。

    另一方面，以色列攻勢似乎也出現變化。有消息人士透露，以軍已開始依賴地面情報人員提供的線索，將攻擊目標轉向安全檢查哨，顯示行動進入新階段。

    在軍事反擊上，伊朗宣稱於最新一波攻勢中，首次使用「硫磺石」彈道飛彈。該型飛彈射程約2000至2500公里，最大酬載可達1000公斤，採兩段式固體燃料設計，被視為伊朗飛彈技術的重要里程碑。伊朗電視台更播出「真實承諾行動」（Operation True Promise）第54波攻擊畫面，強調其打擊能力。

    不過，也有報導指出，伊朗早在去年6月與以色列爆發為期12天的戰爭期間，就曾動用過此型飛彈。

    美國新聞網站Semafor先前引述不具名的美方官員稱，以色列面臨彈道飛彈攔截器短缺問題。但以色列外交部長薩爾15日明確否認，並強調無論是攔截器不足，或與黎巴嫩直接談判的說法都不屬實。以軍消息人士也表示，部隊已為長期作戰做好準備。

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