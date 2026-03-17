河北高院變河北彩花？中國司法平台淪「寂寞人妻」色情網站

中國河北省高級人民法院「司法公開平台」，因未妥善管理而淪為色情網站。（本報合成，擷取自河北法院網、李老師不是你老師/X）

中國河北省高級人民法院驚傳低級失誤，其旗下的「司法公開平台」舊網域因到期後未續訂，竟遭色情業者搶先註冊，並將莊嚴的法律平台改造成名為「寂寞人妻影院」的色情網站。

「李老師不是你老師」在X平台 發文表示，14日有網友發現該司法公開平台網址已淪為色情網站「寂寞人妻影院」。據悉，該網域是2018年中國推動司法數位化時期的過渡網址，雖然法院後來已轉用官方的「.gov.cn」網址，但因未妥善續訂保留舊網域，導致大量仍留存於舊公文、搜尋引擎中的連結，點進去竟全是尺度驚人的色情內容。

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目前該舊網址在中國境內已無法存取，但有「牆外網友」實測發現，搜尋該網址仍會進入成人平台，紛紛留言嘲諷：「中共法院變成了妓院，直接回歸了它的本來面目」、「這下河北彩花（日本知名AV女優）了！」、「去登了一下，還真的是......」。

日本AV女優河北彩花。（本報合成，擷取自@Saika_Kawakita/X）

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