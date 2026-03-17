為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    河北高院變河北彩花？中國司法平台淪「寂寞人妻」色情網站

    2026/03/17 16:35 即時新聞／綜合報導
    中國河北省高級人民法院「司法公開平台」，因未妥善管理而淪為色情網站。（本報合成，擷取自河北法院網、李老師不是你老師/X）

    中國河北省高級人民法院「司法公開平台」，因未妥善管理而淪為色情網站。（本報合成，擷取自河北法院網、李老師不是你老師/X）

    中國河北省高級人民法院驚傳低級失誤，其旗下的「司法公開平台」舊網域因到期後未續訂，竟遭色情業者搶先註冊，並將莊嚴的法律平台改造成名為「寂寞人妻影院」的色情網站。

    「李老師不是你老師」在X平台 發文表示，14日有網友發現該司法公開平台網址已淪為色情網站「寂寞人妻影院」。據悉，該網域是2018年中國推動司法數位化時期的過渡網址，雖然法院後來已轉用官方的「.gov.cn」網址，但因未妥善續訂保留舊網域，導致大量仍留存於舊公文、搜尋引擎中的連結，點進去竟全是尺度驚人的色情內容。

    目前該舊網址在中國境內已無法存取，但有「牆外網友」實測發現，搜尋該網址仍會進入成人平台，紛紛留言嘲諷：「中共法院變成了妓院，直接回歸了它的本來面目」、「這下河北彩花（日本知名AV女優）了！」、「去登了一下，還真的是......」。

    日本AV女優河北彩花。（本報合成，擷取自@Saika_Kawakita/X）

    日本AV女優河北彩花。（本報合成，擷取自@Saika_Kawakita/X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播