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    日本京阿尼縱火案奪36命！凶手青葉真司撤回上訴死刑定讞

    2026/03/17 16:36 即時新聞／綜合報導
    現年47歲的青葉真司。（資料照，美聯社）

    現年47歲的青葉真司。（資料照，美聯社）

    日本京都動畫公司（京阿尼）2019年遭人縱火，釀36人死亡慘劇。凶手青葉真司2024年一審被判死刑，他不服判決提上訴，直到去年1月底青葉真司親自撤回上訴；大阪高等法院今（17日）裁定，青葉真司提出的撤回上訴文件「具有效力」，死刑定讞狀態維持不變。

    綜合日媒報導，現年47歲的青葉真司，2019年7月18日攜帶汽油桶，前往京阿尼位於京都市伏見區的第一工作室縱火，造成大量傷亡，青葉真司則在犯案後嚴重燒傷，經醫師搶救與復健後，2020年被警方以殺人及縱火等嫌疑逮捕，並在2023年由法院首次開庭審理。2024年1月，青葉真司不服在一審被判死刑，請辯護律師提出上訴。

    根據京都地方法院認在一審的判決，審判長認定青葉真司即便患有「妄想性障礙」精神疾病，但犯案當下具有判斷事物、沒出現心神喪失或特別虛弱的情況，因此具有刑事責任能力，最終根據檢方求刑，判處死刑。青葉真司與辯護律師對此提出上訴，然而在雙方商議之下，青葉真司於2025年1月27日自行撤回上訴，使死刑一度定讞。

    不過青葉真司辯護律師立即向法院提出異議，質疑青葉真司撤訴當下「精神狀態異常」。辯護律主張，根據精神科醫師的專業意見，青葉真司在撤回上訴時，並不具備保護自己的「正常判斷能力」，因此該撤回行為應屬無效，還提出青葉真司曾向辯護律師反應，他對辯方在上訴審中，持續將自己的言行定調為「妄想」感到極度不滿。

    另據日本《刑事訴訟法》記載，被告本人可自行撤回上訴，雖然日本法律並未明文規定，但一般認為辯護人仍可對撤回的效力提出爭議。大阪高等法院今日裁定，青葉真司撤回上訴有效，並指出他沒有出現拘禁反應，過去曾表示「除了極刑別無可能，希望審判盡快結束」，也理解撤回上訴的意義，因此駁回辯護團申請，維持死刑定讞。

    報導指出，青葉真司辯護律師仍有權對此次裁定提出異議申請，若仍裁定撤回有效，則不會開啟二審程序；若判無效，則將進入二審。

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