川普稱「震驚」伊朗報復 美情報界：戰前早多次警告

美國總統川普今天聲稱德黑蘭的反應令人驚訝，但其實他早在開戰前就接獲預警。（歐新社）

1位美國官員與2名熟悉美國情報報告的消息人士表示，總統川普今天聲稱德黑蘭的反應令人驚訝，但其實他早在開戰前就接獲預警，得知攻擊伊朗極可能導致波斯灣盟友遭到報復。

其中一名消息人士表示，戰前情報評估並未指出伊朗「必定」會有回應，但確實將其視為潛在後果之一；他與另外兩人均要求匿名。

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川普今天兩度表示，伊朗對卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林與科威特的報復性打擊出乎意料；第一次是在白宮甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會會議上發言時提及。

他說：「他們（伊朗）本不該對中東其他國家動手，沒人料到會發生這種事。我們感到震驚。」

川普這番言論，緊隨在政府其他未獲美國情報報告支持的說法之後；這些主張包括：伊朗即將擁有足以打擊美國本土的飛彈，以及伊朗僅需2到4週就能造出核彈並隨即投入使用。

那些指控，以及伊朗對美國及其在該地區部隊構成迫切威脅，都是川普及部分高層幕僚用來辯護決定於2月28日與以色列共同對伊朗發動空襲的理由。

另兩名消息人士表示，川普也曾獲簡報指出，德黑蘭很可能試圖關閉對全球經濟至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

過去兩週，伊朗無人機與飛彈攻擊波斯灣國家的多個目標，包括美軍基地、駐有法軍的阿聯基地，以及民用設施如飯店、機場與能源設施。

伊朗也幾乎完全中斷經過荷莫茲海峽的航運，導致全球能源價格飆升。

民主黨國會議員上週接受政府簡報後表示，他們並未聽到任何需要美國與以色列發動戰爭的迫切威脅。

白宮尚未回覆記者詢問，美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）則婉拒評論。

●區域戰爭風險警告

該位美國官員表示，川普在戰前曾獲簡報，指出攻擊伊朗可能引發更大範圍的區域衝突，包括伊朗對波斯灣各國首都的報復，特別是當德黑蘭認為這些國家默許或積極支持美國攻擊時。

川普當天稍晚在橢圓形辦公室（Oval Office）簽署文件時再次重申其說法。

他被問及，是否訝異沒人跟他簡報伊朗可能攻擊波斯灣國家的風險時，回應道：「沒有人，沒有，沒有，即使是最頂尖的專家，也沒人認為他們會出手攻擊。」

另一位熟悉情況的消息人士表示，在美以發動攻擊前，美國情報界評估，以色列針對擊殺伊朗高層領導人的攻擊計畫，很可能會引發對美國軍事與外交據點的報復。

政府直到空襲開始後，才下令讓部分地區使館的外交人員撤離。

該消息人士補充，情報界也警告，伊朗「可能」將報復行動擴大至該地區的美國盟友。

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