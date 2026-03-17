為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱「震驚」伊朗報復 美情報界：戰前早多次警告

    2026/03/17 15:35 中央社
    美國總統川普今天聲稱德黑蘭的反應令人驚訝，但其實他早在開戰前就接獲預警。（歐新社）

    美國總統川普今天聲稱德黑蘭的反應令人驚訝，但其實他早在開戰前就接獲預警。（歐新社）

    1位美國官員與2名熟悉美國情報報告的消息人士表示，總統川普今天聲稱德黑蘭的反應令人驚訝，但其實他早在開戰前就接獲預警，得知攻擊伊朗極可能導致波斯灣盟友遭到報復。

    其中一名消息人士表示，戰前情報評估並未指出伊朗「必定」會有回應，但確實將其視為潛在後果之一；他與另外兩人均要求匿名。

    川普今天兩度表示，伊朗對卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林與科威特的報復性打擊出乎意料；第一次是在白宮甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會會議上發言時提及。

    他說：「他們（伊朗）本不該對中東其他國家動手，沒人料到會發生這種事。我們感到震驚。」

    川普這番言論，緊隨在政府其他未獲美國情報報告支持的說法之後；這些主張包括：伊朗即將擁有足以打擊美國本土的飛彈，以及伊朗僅需2到4週就能造出核彈並隨即投入使用。

    那些指控，以及伊朗對美國及其在該地區部隊構成迫切威脅，都是川普及部分高層幕僚用來辯護決定於2月28日與以色列共同對伊朗發動空襲的理由。

    另兩名消息人士表示，川普也曾獲簡報指出，德黑蘭很可能試圖關閉對全球經濟至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

    過去兩週，伊朗無人機與飛彈攻擊波斯灣國家的多個目標，包括美軍基地、駐有法軍的阿聯基地，以及民用設施如飯店、機場與能源設施。

    伊朗也幾乎完全中斷經過荷莫茲海峽的航運，導致全球能源價格飆升。

    民主黨國會議員上週接受政府簡報後表示，他們並未聽到任何需要美國與以色列發動戰爭的迫切威脅。

    白宮尚未回覆記者詢問，美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）則婉拒評論。

    ●區域戰爭風險警告

    該位美國官員表示，川普在戰前曾獲簡報，指出攻擊伊朗可能引發更大範圍的區域衝突，包括伊朗對波斯灣各國首都的報復，特別是當德黑蘭認為這些國家默許或積極支持美國攻擊時。

    川普當天稍晚在橢圓形辦公室（Oval Office）簽署文件時再次重申其說法。

    他被問及，是否訝異沒人跟他簡報伊朗可能攻擊波斯灣國家的風險時，回應道：「沒有人，沒有，沒有，即使是最頂尖的專家，也沒人認為他們會出手攻擊。」

    另一位熟悉情況的消息人士表示，在美以發動攻擊前，美國情報界評估，以色列針對擊殺伊朗高層領導人的攻擊計畫，很可能會引發對美國軍事與外交據點的報復。

    政府直到空襲開始後，才下令讓部分地區使館的外交人員撤離。

    該消息人士補充，情報界也警告，伊朗「可能」將報復行動擴大至該地區的美國盟友。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播