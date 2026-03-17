平靜城市再陷恐攻！市場與醫院爆炸 奈及利亞23死

奈及利亞東北部大城邁杜古里16日晚間發生連環爆炸後，受傷民眾搭乘救護車抵達醫院準備接受救治。（法新社）

奈及利亞東北部大城邁杜古里（Maiduguri）16日晚間發生連環爆炸，襲擊地點包括市場、教學醫院入口與市區天橋，造成至少23人死亡、逾100人受傷。警方初步研判為自殺炸彈攻擊，這也讓這座曾一度恢復平靜的城市，再次蒙上恐怖攻擊的陰霾。

《法新社》報導，邁杜古里16日晚間遭遇多起精心策劃的爆炸襲擊，目標涵蓋市區主要市場、大學教學醫院入口以及郵局周圍的天橋；警方發言人證實，目前已確認23人喪生、108人受傷。當地反聖戰民兵組織則透露，由於現場混亂，實際死亡人數可能更高。

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目擊者稱炸彈客趁亂衝入逃難人群引爆

這場連環攻擊在市區引發嚴重恐慌，31歲的倖存者穆罕默德（Mala Mohammed）向媒體描述了現場的混亂場面；他表示，市場入口首先傳出2聲爆炸巨響，群眾隨即驚恐地向相距不遠的郵局方向逃跑；據他目擊，就在人群擠滿街道試圖求生時，另1名攜帶爆裂物的襲擊者在混亂中衝入人群並引爆裝置，導致死傷進一步擴大。

這起連環爆炸徹底打破了該市近年維持的安全現狀；隨著奈及利亞軍方的掃蕩，叛亂分子多被逼退至偏遠鄉村，邁杜古里一度成為該區域相對平靜的避風港。然而，激進組織「博科聖地」（Boko Haram）及其競爭對手「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）為了建立哈里發國，已發動長達16年的武裝衝突，至今奪走超過4萬條人命，並迫使約200萬人流離失所。

波諾州（Borno）州長祖魯姆（Babagana Zulum）嚴厲譴責此次爆炸為野蠻行徑。他評估，近期恐怖攻擊激增，很可能與軍方在聖戰士大本營桑比薩森林（Sambisa forest）展開的密集掃蕩行動有關。警方表示，目前已全面加強邁杜古里及周邊地區的武裝巡邏與監控，防止類似事件再次發生。

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