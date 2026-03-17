伊朗戰爭衝擊 波灣航空亞洲航線主導地位恐動搖

德國漢莎航空執行長施波爾表示，他認為伊朗戰爭將削弱阿聯酋航空和卡達航空等波灣航空公司在亞洲航線上的主導地位。（彭博）

德國漢莎航空執行長施波爾（Carsten Spohr）在德媒《經理人雜誌》（Manager Magazin）今（17）日發表的採訪中表示，他認為伊朗戰爭將削弱阿聯酋航空和卡達航空等波灣航空公司在亞洲航線上的主導地位。

根據《法新社》報導，施波爾指出，波灣航空公司的主要樞紐機場位於1個如今明顯面臨新風險的地區，這對全球航空旅行的未來意味著什麼仍有待觀察。

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施波爾聲稱，伊朗戰爭也會打擊近期關於給予阿聯酋航空在德國機場更多起降時段的討論。

歐洲航空公司同樣受到伊朗戰爭影響。施波爾強調，若歐洲航空公司越來越難以通過自身航線連接到不斷增長的亞洲市場，並越來越依賴歐洲以外的樞紐機場，那麼歐洲航空公司自主經營能力將會被削弱。

談及公司飛往北美的航線時，施波爾說漢莎航空去年歐洲旅客赴美需求放緩，但已被來自反方向的需求增加所抵消。

施波爾補充，公司預計今年夏天北大西洋航線上美國乘客的數量，將超過歐洲乘客。

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