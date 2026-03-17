中東戰火升級！以色列再轟德黑蘭與貝魯特 巴格達也爆戰火

圖為伊拉克首都巴格達的美國大使館周邊17日遭無人機與火箭彈攻擊，現場升起劇烈火光與濃煙。（路透）

中東戰火持續擴大，以色列17日空襲德黑蘭與黎巴嫩首都貝魯特，同時伊拉克首都巴格達發生針對美國使館的火箭與無人機攻擊，使伊拉克也逐漸被捲入這場區域衝突。

據《法新社》報導，長期作為美伊代理人戰場的伊拉克，正加速被捲入這場全面衝突。巴格達綠區（Green Zone）的美國大使館17日清晨遭到無人機與火箭彈攻擊，防空系統隨即啟動攔截。此外，一架無人機擊中外交人員常出入的豪華飯店並引發火災，另一場空襲則擊中一處據稱由伊朗顧問使用的房屋，造成4人死亡。

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在伊拉克遇襲的同時，以色列軍方持續針對核心敵對目標發動打擊。自2月28日開戰以來，伊朗首都德黑蘭幾乎面臨日常轟炸，以軍宣稱打擊目標為「恐怖政權基礎設施」。黎巴嫩國家通訊社也證實，以軍黎明時分襲擊了親伊朗武裝組織真主黨（Hezbollah）位於貝魯特南郊的據點。

百萬人流離失所 伊朗狂射3千架無人機

戰火擴散帶來了驚人的破壞數據。黎巴嫩當局表示，自3月2日以來已有超過100萬人登記為流離失所者。另一方面，伊朗革命衛隊宣稱已發射約700枚飛彈與3600架無人機，打擊至少10個駐有美軍的國家。聯合國難民署估計，伊朗境內也有高達320萬人無家可歸。

隨著伊拉克南部與阿拉伯聯合大公國的油田基礎設施屢遭攻擊，戰爭的經濟衝擊已向全球蔓延。全球約20%的原油運輸需經荷姆茲海峽，目前航運已嚴重受阻，導致全球油價自開戰以來飆升超過40%。儘管美國總統川普要求盟國協助護航，但這場多國交鋒的戰局已實質重創了全球能源市場。

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