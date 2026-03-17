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    首頁 > 國際

    伊朗流亡王儲成立新委員會 任命和平獎得主艾巴迪擔任主席

    2026/03/17 14:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    流亡海外的伊朗末代王儲芮沙．巴勒維宣布成立新委員會，旨在為未來於伊朗設立真相委員會奠定基礎。（法新社）

    流亡海外的伊朗末代王儲芮沙．巴勒維宣布成立新委員會，旨在為未來於伊朗設立真相委員會奠定基礎。（法新社）

    伊朗末代國王之子、流亡海外的王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi，以下簡稱巴勒維）16日宣布成立新委員會，旨在為未來於伊朗設立真相委員會（truth commission）奠定基礎，並任命諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）擔任委員會主席。

    根據《法新社》報導，居住在美國的巴勒維表示，這個過渡時期司法委員會將起草「真相調查委員會和法院的規章」。該委員會將為在伊遭受朗不公正待遇、酷刑和鎮壓的受害者尋求正義。

    巴勒維在X上發文稱，諾貝爾和平獎得主艾巴迪將領導由「來自4代不同背景的經驗豐富伊朗專家」組成的委員會。

    巴勒維也任命了荷蘭籍伊朗裔法學教授埃利安（Afshin Ellia）、活動家梅斯達吉（Iraj Mesdaghi）和醫生巴赫馬尼（Leila Bahmani）為委員會成員。

    巴勒維領導伊朗境外多個反對派運動之一。他在1月鼓勵伊朗民眾抗議神權體制後，聲望日益提升。一些伊朗示威者呼籲，恢復被廢黜的君主制。

    艾巴迪則是1位律師兼前法官，也是2003年諾貝爾和平獎得主。創建非營利組織「人權捍衛者中心」的他，目前流亡於英國倫敦。

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