美空軍退役少將離奇失蹤多天！ 網掀起UFO陰謀論

美國空軍68歲退役少將麥卡斯蘭，自2月27日起離奇失蹤。（圖擷自美國空軍網站）

美國空軍68歲退役少將麥卡斯蘭（William Neil McCasland），2月27日在新墨西哥州阿布奎基住處離奇人間蒸發，網路上近來掀起麥卡斯蘭捲入不明飛行物（UFO）、不明空中現象（UAP）的討論，還有人懷疑他被帶走追問機密。

據《ABC》報導，新墨西哥州伯納利歐郡警長艾倫（John Allen）16日召開記者會，說明麥卡斯蘭失蹤的情況。2月27日上午10時，有維修工來到麥卡斯蘭家中並和他說過話，到了當天上午11時10分，麥卡斯蘭妻子出門去看醫生，但中午12時04分回來時發現丈夫不見了，下午3時07分向警方報案。

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警方表示，麥卡斯蘭的手機還留在家裡，這顯然很不尋常，至於他的皮夾、左輪手槍和槍套、紅色背包都不見了，尚不清楚是否被他帶走。當局已派遣警力查訪當地數百戶人家，並出動無人機、直升機和警犬，但至今都找不到麥卡斯蘭的下落。

警方指出，在麥卡斯蘭住處以東約1.25英里（約2公里）處，發現1件灰色美國空軍運動衫，不過家屬尚未確認這是否是麥卡斯蘭的衣物，經初步檢測上面沒有血跡。

據美國軍方資訊網站《Military.com》報導，麥卡斯蘭曾任美國空軍研究實驗室（Air Force Research Laboratory, AFRL）主管，這處研究室負責空軍的各種先進項目，並且麥卡斯蘭曾和UFO、UAP解密有關，因此有陰謀論認為他捲入上述事件。

對此，麥卡斯蘭妻子在臉書發文駁斥，她透露丈夫服役時確實接觸過機密項目，但那至少都是10幾年前的事情了，這些機密到了現在早就過時了。對於UFO、UAP相關的陰謀論，麥卡斯蘭妻子則無奈地表示，這些人何不假設她丈夫是被外星人傳送到了母艦上。

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