不甩國際制裁！ 報告揭金正恩靠派兵援俄狠賺約4600億

北韓領導人金正恩在平壤出席海外軍事行動戰鬥功勳紀念館奠基儀式。（路透資料照）

南韓一份最新報告披露，北韓透過派兵支援俄羅斯攻打烏克蘭及大規模出口軍需物資，獲得高達144億美元（約新台幣4600億元）收益，這龐大的收益若能全額入帳，將導致國際社會長期以切斷北韓外匯收入來制裁該國的努力，徹底失效。

《韓聯社》報導，南韓國家安保戰略研究院13日公開《北韓對俄派兵及軍需物資出口的經濟效果》報告，內容詳細分析北韓的派兵規模與軍火貿易概況。

據報告，北韓自2024年10月首次向俄派兵以來，已分4次派遣了作戰部隊、工程部隊等超過2萬名士兵上戰場。在派兵前，更有衛星影像拍到，北韓透過貨櫃向俄羅斯出口包括大量槍砲彈藥、自走砲和彈道飛彈等軍火物資。

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研究員林秀浩估算，自2023年8月北韓向俄羅斯出口軍火和部署軍隊，至2025年12月期間，北韓透過出口軍需物資和派兵獲得的外匯收入在76.7億美元至144億美元之間。研究預計，如果北韓持續派兵，往後每年光提供兵力就可獲得約5.6億美元收入。

然而，經確認，北韓收到的實質報酬僅佔估算總額的4%至19.6%。林秀浩解釋，被確認的「回報」僅限於肉眼或衛星容易觀察到的實物，而北韓透過派兵和武器出口換取的大部分回報，可能是衛星難以觀察到的敏感軍事技術、精密零件和材料等，這些回報可能是北韓已獲得或未來準備接收的。

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