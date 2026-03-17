為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    挑戰川普？ 南韓外長：派兵要求可視為不存在

    2026/03/17 14:29 即時新聞／綜合報導
    南韓外交部長趙顯17日拒絕正面回應美方是否已要求派兵，甚至表示可將川普的請求「視為不存在」。（歐新社資料照）

    南韓外交部長趙顯17日拒絕正面回應美方是否已要求派兵，甚至表示可將川普的請求「視為不存在」。（歐新社資料照）

    中東戰火持續，美國總統川普（Donald Trump）近日再次呼籲各國協助維護荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）安全。對此，南韓外交部長趙顯17日拒絕正面回應美方是否已要求派兵，甚至表示可將川普的請求「視為不存在」，引發關注。

    《韓聯社》報導，趙顯17日出席南韓國會外交統一委員會全體會議，針對美方是否正式或非正式提出派兵要求的提問，給予了含糊回答。

    趙顯說，「所謂派兵請求既可視為存在，也可視為不存在」。

    他補充，現階段情況較為複雜，青瓦台正密切關注川普涉及荷姆茲海峽的言論，並透過各種管道與美方保持緊密聯繫。

    趙顯15日曾與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通電話，魯比歐強調多國應共同維護荷姆茲海峽的安全。部分觀點因此認為，美方或已在外長通話中向韓方提出派兵要求。

    川普16日在白宮發表談話時，再次呼籲各國協助維護荷姆茲海峽安全。川普表示，已有許多國家準備協助美國，同時批評那些不那麼「熱衷」協助美國的國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播