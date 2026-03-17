挑戰川普？ 南韓外長：派兵要求可視為不存在

南韓外交部長趙顯17日拒絕正面回應美方是否已要求派兵，甚至表示可將川普的請求「視為不存在」。（歐新社資料照）

中東戰火持續，美國總統川普（Donald Trump）近日再次呼籲各國協助維護荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）安全。對此，南韓外交部長趙顯17日拒絕正面回應美方是否已要求派兵，甚至表示可將川普的請求「視為不存在」，引發關注。

《韓聯社》報導，趙顯17日出席南韓國會外交統一委員會全體會議，針對美方是否正式或非正式提出派兵要求的提問，給予了含糊回答。

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趙顯說，「所謂派兵請求既可視為存在，也可視為不存在」。

他補充，現階段情況較為複雜，青瓦台正密切關注川普涉及荷姆茲海峽的言論，並透過各種管道與美方保持緊密聯繫。

趙顯15日曾與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）通電話，魯比歐強調多國應共同維護荷姆茲海峽的安全。部分觀點因此認為，美方或已在外長通話中向韓方提出派兵要求。

川普16日在白宮發表談話時，再次呼籲各國協助維護荷姆茲海峽安全。川普表示，已有許多國家準備協助美國，同時批評那些不那麼「熱衷」協助美國的國家。

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