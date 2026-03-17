GPS被假訊號騙了？貨船定位亂跳恐釀擱淺事故

GPS偽裝與網路攻擊日益頻繁，已對油輪、科研船及貨輪等海上船舶構成安全威脅。（圖：Phil Christie／CC BY-NC-ND）

現代商船幾乎完全依賴 GPS 導航，但這套系統如今正成為電子戰的新目標。研究指出，透過偽造衛星訊號，攻擊者可以讓船隻在地圖上顯示錯誤位置，甚至在地圖上跳到其他位置或繞圈航行。這種被稱為「GPS 欺騙」的技術，已在多個衝突地區出現，對全球航運安全構成新威脅。

據科學媒體《Live Science》報導，隨著中東與烏克蘭等地區衝突加劇，GPS 系統遭干擾與偽裝（Spoofing）的事件頻傳。專家指出，由於衛星訊號抵達地表時極為微弱，攻擊者只需發送偽造訊號，就能輕易誘騙導航系統顯示出完全錯誤的航行路線。

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GPS 系統運作原理脆弱，攻擊者常用的「訊號偽裝」技術，並非直接阻斷訊號，而是發送假冒的衛星數據。當船隻導航系統接收到這些假訊號，系統會誤以為船隻已移動至他處，導致導航圖上的船影突然在地圖上跳到其他位置，或是在原地繪製出完美的圓圈軌跡。

對於在繁忙航道或狹窄水域航行的巨型商船而言，這種位置誤差，往往就是觸礁或碰撞事故的風險來源。

這類導航干擾已造成實質影響。2025年5月，大型貨櫃船「MSC安東尼號」（MSC Antonia）在航行紅海時，船上的導航系統顯示位置出現異常跳動，導致船員誤判方位並導向錯誤路徑，最終造成船隻擱淺。該事故造成數百萬美元損失，並耗費長達5週的救援行動才脫困。

數位航海的盲點：傳統技術消失

現代航運業面臨的最大隱憂，在於傳統航海技術的逐漸流失。過去船員仰賴紙本海圖與天文導航，如今多數商船已完全依賴電子系統。一旦GPS訊號異常，許多船員缺乏獨立核實位置的能力。

一位受訪海員坦言：「如果沒有紙本海圖，且GPS訊號又被欺騙，船隻將陷入孤立無援的困境。」隨著Starlink等衛星網路普及，商船日益聯網，這些數位連接點也可能成為未來網路攻擊的潛在切入點。

這項威脅已不再侷限於軍事船艦，而是直接衝擊全球物流。隨著GPS偽裝在衝突熱區愈發普遍，業界正呼籲商業船隊需建立類似軍隊的通訊中斷處置訓練。畢竟，海上導航訊號一旦遭操弄，這片看似廣闊的大海，將成為全球供應鏈最致命的盲點。

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