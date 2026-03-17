暗批日韓不願護航 川普嗆：保護你們40年連這點忙都不幫？

許多國家普遍對護航持保留態度，引發川普不滿，他暗批日、韓「我們保護了你們40年，結果你們連這點小忙也不幫？」（彭博）

為有效解決伊朗對關鍵能源航道荷姆茲海峽的實質封鎖，美國總統川普號召盟友協助護航，但許多國家普遍持保留態度，引發川普不滿，他暗批日、韓「我們保護了你們40年，結果你們連這點小忙也不幫？」

綜合外媒報導，川普表示：「在一些國家，駐紮著4.5萬名優秀的士兵，保護他們免受危險。」他強調「我們保護了你們40年，結果你們連這點小忙也不幫？」，他稱這護航幾乎不會有交火，因為他們（伊朗）已經沒剩下多少彈藥了。

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川普指責，美國幾十年來一直在保護盟友，但問題始終在於在我們需要幫助的時候，他們可能不會伸出援手，而目前的局勢就暴露了這一點。

川普強調：「我們保護了他們免受可怕的外部威脅，但他們缺乏熱情」，直言「他們的熱情程度對我來說很重要。」

儘管川普並未直接點名，不過目前駐紮韓美軍兵力為2.85萬人，駐日和駐德美軍規模分別為5萬和3.5萬人，此番言論被認為是向日韓的施壓。

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