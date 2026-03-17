童年落幕！《哆啦A夢》電影版導演芝山努病逝 享壽84歲

曾執導多部日本經典動畫的資深動畫師芝山努，今（17）日驚傳病逝消息，享壽84歲。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

曾執導多部日本經典動畫的資深動畫師芝山努，今（17）日驚傳病逝消息，享壽84歲，消息震撼各國粉絲。據悉，芝山努一生奉獻於動畫創作，參與作品更是橫跨多個世代，對動畫界影響力深遠。

綜合日媒報導，根據日本動畫製作公司「亞細亞堂」今日上午發布訃報，內文透露芝山努已於今年3月6日因肺癌病逝，享壽84歲。「亞細亞堂」表示，芝山努的葬禮目前已由親屬舉行完畢，未來預定將對外會舉辦追思會。

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報導指出，芝山努自1963年開始踏入動畫產業，以精細的動畫分鏡與演出聞名，其風格不僅影響許多業界後進創作者，也因為打造許多經典角色與故事，深受許多動畫粉絲推崇與喜愛。除了參與參與動畫創作，芝山努還在1978年芝山努成立「亞細亞堂」動畫製作公司，為公司前代表取締役社長。

報導介紹，芝山努在過去數十年曾參與需多膾炙人口的作品，包括《哆啦A夢》、亂馬1/2》、《櫻桃小丸子》、《忍者亂太郎》等。其中，《哆啦A夢》電影版他從1980年首度參與，到1983年《大雄的海底鬼岩城》正式擔任該系列電影版導演長達20多年，被粉絲與業界視為《哆啦A夢》電影版重要靈魂推手之一。

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