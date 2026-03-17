首艘非伊朗油輪穿越荷姆茲 WSJ：部分船疑獲默許通行

圖為抵達印度蒙德拉港（Mundra Port）的液化石油氣（LPG）油輪「敘瓦利克號」（Shivalik）。繼巴基斯坦油輪於16日首開先例後，該船也在印度與伊朗外交協商下成功過境，成為海峽封鎖局勢下的重要能源補給突破。（路透）

一艘巴基斯坦籍油輪近日穿越荷姆茲海峽，成為開戰後首艘過境的非伊朗船隻。分析人士認為，伊朗可能正選擇性允許部分船隻通行，而非全面封鎖，這也讓緊繃的全球能源局勢出現一絲鬆動。

《華爾街日報》（WSJ）報導，懸掛巴基斯坦國旗的油輪「喀拉蚩號」（Karachi）於16日通過海峽，寫下開戰以來非伊朗籍商船過境的首例。這艘從距離阿拉伯聯合大公國陸地161公里的達斯島（Das Island）出發的船隻，航行期間全程開啟廣播，且航線靠近伊朗水域航行。專家分析其極可能已獲准通行。此外，印度兩艘液化石油氣（LPG）船也已順利抵達印度港口。目前海峽每日通行量已從戰前的125艘驟降至5艘。

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目前荷姆茲海峽的航運壓力已達臨界點。數據顯示，雖然海峽最窄處約34公里，但大型油輪必須仰賴兩條寬度各僅約3公里的深水航道通行。這種「兩線道高速公路」的地理特性，導致目前約有1100艘商船與250艘油輪滯留在波斯灣內排隊等待。分析人士警告，目前的風險感極高，只要一枚水雷或一次無人機攻擊，就足以嚇退大多數船東。

部分船隻標註中國背景訊息

海運分析師觀察到海域內出現特殊的避險模式。一些通過海峽的商船在通訊系統中特別標註「China owner」或「All China crew」等訊息。分析人士表示，目前尚不清楚這些標註是否與船隻通行直接相關，但在高風險戰區航行，船東傾向透過各種方式降低被敵對勢力干擾的可能性。這種做法與先前胡塞武裝（Houthis）在紅海建立的模式雷同。

目前船隻能否通行荷姆茲海峽，除了實體安全風險，也與外交關係息息相關。由於部分原油持續送往印度與中國，減少了市場對美國原油的競爭壓力，布蘭特原油價格週一維持在每桶100美元左右。然而，即便未來海峽全面開放，要消化目前積壓在灣內的1100艘商船，預計至少需要數週時間。

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