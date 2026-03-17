數千中國漁船台灣附近列詭異陣形 美議員揭中共策略籲反制

中國漁船駛過南海南沙群島附近一座航標。（美聯社資料照）

數千艘中國漁船自去年底以來，多次在東海和台灣附近海域大規模集結列陣，宛如一道「海上之牆」，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」昨（16）日指出，這並非正常捕魚活動，而是中共「灰色地帶」策略的一部分，呼籲美國及盟友反制。

委員會在X平台發文表示，數千艘中國「漁船」在台灣附近集結，組成行動一致的船隊，這並不是正常的捕魚活動，而是中共「灰色地帶」策略的一部分。發文還提到最近的調查發現，中國由國家指揮的海上民兵利用漁船來擴展軍事力量、進行監視並脅迫鄰國，同時以民用身分作為掩護。強調美國及其盟友必須揭露並反制這些策略，否則北京將會把「漁船隊」變成海上威嚇的工具。

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去（2025）年12月25日，分析衛星影像及船舶訊號數據的ingeniSPACE公司發現，約2000艘中國漁船在東海集結，並排出2個巨大「倒L」隊形，每個隊形長約400公里。該公司營運長傑森．王（Jason Wang，音譯）觀察到，該區域的貨船被迫改道航行，或小心翼翼地穿梭於漁船之間。

在今（2026）年1月初，該公司又監測到類似事件，約有1400艘中國漁船聚集在東海同一海域，形成一個長約400公里的不規則長方形；2月初，又記錄到約1200艘中國漁船排列成兩條平行線，2次船隊停留時間均超過24小時。

Thousands of Chinese “fishing vessels” forming coordinated flotillas near Taiwan aren’t normal fishing activity, they’re part of the CCP’s gray-zone playbook.



As a recent @ChinaSelect investigation found, China’s state-directed maritime militia uses fishing boats to extend… — Select Committee on China （@ChinaSelect） March 16, 2026

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