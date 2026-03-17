先批盟友再求幫忙！川普要盟友護航荷姆茲 歐洲興趣缺缺

美國總統川普普近期要求盟邦協助重啟荷姆茲海峽護航任務，卻因過去15個月頻繁抨擊歐洲與北約盟友，導致如今的求援行動面臨各國興趣缺缺的冷淡回應。（彭博）

美國總統川普要求盟邦協助護航荷姆茲海峽，目前卻面臨盟友態度冷淡的局面。這不是因為各國缺乏軍事實力，而是川普上任以來頻繁抨擊盟友的政治後座力發酵，使華府在這場衝突中難以建立廣泛盟友支持。

《法新社》報導，川普日前公開要求北約（NATO）與亞洲盟友協助重啟荷姆茲海峽的石油運輸，並警告若不提供協助，北約聯盟可能面臨風險。然而，各國對此反應冷淡。雖然川普堅稱美國「不需要任何人」即可獨自清理航道，但他也抨擊歐洲與亞洲盟國數十年來受華府保護，如今理應做出貢獻，並批評中國未提供協助。

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各國的冷淡態度，與川普過去15個月的外交政策密切相關。自重返執政以來，川普接連對盟國祭出關稅、抨擊北約成員國的國防支出，甚至威脅出兵格陵蘭。

喬治華盛頓大學國際事務學者拉加代克（Erwan Lagadec）指出，美國在未經協商的情況下發動戰爭，卻期望盟友幫忙收拾殘局，這在政治上難以實現；北約內部目前也難以就發動重大護航任務達成共識。

除了政治上的不滿，現實資源的匱乏也是歐洲各國卻步的主因。美國外交關係協會（CFR）研究員菲克斯（Liana Fix）分析，歐洲國家目前正同時處理烏克蘭局勢與自身的經濟挑戰，對於捲入中東衝突存在非常實際的擔憂。她強調，這並非單純的政治報復，而是受限於真實的資源約束與政策權衡。

與2003年伊拉克戰爭前夕，華府耗時數月組建超過40國的「意願聯盟」（coalition of the willing）不同，川普目前未能為這場中東衝突建立類似的結盟體系。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者戈登（Philip Gordon）向媒體表示，若各國此刻輕易妥協，將印證霸凌手段的有效性；在經歷格陵蘭事件的團結反彈後，美國政府正開始面對過去外交施壓所產生的後果。

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