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    過往舉動釀惡果？專家：川普在伊朗問題上面對「不願合作」聯盟

    2026/03/17 10:26 編譯謝宜哲／綜合報導
    專家表示，美國總統川普因過往的一些舉動，而在伊朗問題上面對「不願合作」聯盟。（法新社）

    專家表示，美國總統川普因過往的一些舉動，而在伊朗問題上面對「不願合作」聯盟。（法新社）

    美國總統川普近日要求多國向荷姆茲海峽派遣軍艦，以維持該航道的開放及安全，但一些國家選擇拒絕。對此專家表示，川普因過往的一些舉動，而在伊朗問題上面對「不願合作」聯盟（coalition of the unwilling）。

    根據《法新社》報導，美國前副總統賀錦麗的國家安全顧問、現任布魯金斯學會學者戈登（Philip Gordon）指出，川普近幾個月來持續採取不利於美國盟友的舉動，例如加徵關稅、威脅入侵格陵蘭。如因川普要求盟友維護荷姆茲海峽，對盟友來說難以接受。

    戈登說「為了1個在過去15個月裡除了侮辱和斥責外什麼也沒做的總統，冒著生命危險去執行行動，這恐怕有些過分了。」

    戈登聲稱，如果盟友在荷姆茲海峽問題上順從川普，那麼川普得到的經驗會是「霸凌和勒索是管用的」。戈登強調，這是川普整整1年以來的經驗，但格陵蘭事件終止這種情況。

    川普數週前曾威脅要入侵格陵蘭，引發北約成員國前所未有的團結，最終迫使川普讓步。

    美國喬治華盛頓大學埃利奧特（Elliott）國際事務學院的專家拉加德克（Erwan Lagadec ）也說，美國在沒有與盟友協商的情況下對伊朗發動戰爭，指望盟友來收拾殘局是行不通的。

    拉加德克補充，北約也不太可能在荷姆茲海峽發起任何重大行動。

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