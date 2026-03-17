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    首頁 > 國際

    川普要求護航荷姆茲海峽 中國未表態！葉耀元酸：阿Q心態極致

    2026/03/17 10:25 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（美聯社）

    美國總統川普。（美聯社）

    中東戰火擴大影響重要原油運輸航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運運作，美國總統川普近日公開表示，要求各國協助維護荷姆茲航運自由及安全，尤其是針對中國，揚言若北京拒絕，不排除延後原訂3月31日至4月2日的訪問中國行程。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以3點分析，更酸說美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）是中國黑名單，「中共想好要怎麼為他解套了沒有？」

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，以下3點評論個人看法：

    第1點，中國在賭川普沒辦法讓現在的伊朗政權改變，所以他們不會跟美國站在一起，這樣才能在戰後繼續跟伊朗獨裁政權合作。就算政權改變，他們也沒有損失，「因為那會是親美政權」。

    第2點，中國外交部的回應基本上都是外交詞令，講白了就是「廢話」。

    第3點，中國比較希望川普去見中國領導人習近平，這樣他們才能有新聞點。但雙邊基本上根本沒有什麼共識，所以這個會面沒有任何意義，除了跟全世界說兩大強權仍會繼續溝通。不過不管見不見面，中國一定都覺得是他們的勝利啦。葉耀元揶揄「阿Q心態的極致」。

    網友相繼留言，有人說「看來北京會好好考慮這件事了，川普真的採到北京痛點了」、「這也是美國的施壓 中國不積極回應 美國就會有更多正當理由做外交動作 又維持美國的國際霸權地位」、「川普這招有夠直球對決欸」。

    據了解，被問及川普訪中行程是否可能生變時，中國外交部發言人林劍16日表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普總統訪華保持溝通」。至於是否響應美方護航要求，林劍並未正面回應，而是重申呼籲各方「立即停止軍事行動，避免緊張局勢進一步升級，防止區域局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響」。

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    一艘貨輪3月15日在波斯灣航行，朝荷姆茲海峽駛去。（美聯社資料照）

    一艘貨輪3月15日在波斯灣航行，朝荷姆茲海峽駛去。（美聯社資料照）

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