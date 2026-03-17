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    首頁 > 國際

    美駐伊拉克大使館遇襲！攔截後上空出現爆炸

    2026/03/17 09:46 即時新聞／綜合報導
    美國駐伊拉克巴格達大使館遇襲，防空系統攔截後在上空發生了爆炸。（圖擷自「@EricLDaugh」X帳號）

    美國駐伊拉克巴格達大使館遇襲，防空系統攔截後在上空發生了爆炸。（圖擷自「@EricLDaugh」X帳號）

    美國駐伊拉克巴格達大使館於當地時間17日凌晨遭受攻擊，美方的反火箭炮、火炮和迫擊炮系統（C-RAM）隨即攔截，在巴格達上空發生了爆炸。

    《CNN》報導，從社群媒體瘋傳的影片可以看到，美國的C-RAM射出一連串防空砲火，在空中攔截了來襲的飛行物，現場距離美國駐伊拉克大使館約600公尺。

    在另1段影片中，可以看到疑似有無人機被防空系統攔截後墜落地面，該處現場和美國大使館相距1000公尺左右。此前，美國駐伊拉克大使館曾於14日遭受2架無人機攻擊，導致附近建物起火冒出濃煙。

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