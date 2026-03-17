為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿聯被伊朗外長指責後遭襲 石油設施起火、機場運作受擾

    2026/03/17 10:11 編譯謝宜哲／綜合報導
    阿拉伯聯合大公國16日遭到飛彈與無人機襲擊。圖為杜拜機場附近發生火災。（法新社）

    阿拉伯聯合大公國16日遭到飛彈與無人機襲擊。圖為杜拜機場附近發生火災。（法新社）

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）15日表示，美國在中東的基地被用於發動空襲，且有飛彈從阿拉伯聯合大公國發射，襲擊伊朗的哈格島（Kharg Island）。隔日阿拉伯聯合大公國遭到飛彈與無人機襲擊。

    根據《法新社》報導，16日有飛彈和無人機襲擊阿拉伯聯合大公國，造成1名平民死亡，杜拜機場運作被擾亂，石油設施發生火災。

    阿拉伯聯合大公國北部酋長國歐姆庫溫（Umm Al Quwain）表示，無人機襲擊損壞了1棟未指明的建築物，但沒有造成人員傷亡。

    東部酋長國富查伊哈（Fujairah）指出，1處石油基礎設施遭無人機襲擊後發生火災，目前仍在努力控制火勢。

    杜拜機場聲稱，在附近1個油罐車因「無人機相關事件」引發火災後，航班正在逐步恢復中。

    阿拉伯聯合大公國國家媒體辦公室說，1枚飛彈擊中1輛汽車，造成1名巴勒斯坦平民在首都阿布達比郊區喪生。

    阿拉伯聯合大公國表示，自伊朗戰爭爆發後已有7人死亡，其中包括5名平民和2名軍人。這2名軍人死於1起直升機墜毀事故，事故原因被歸咎於技術故障。

    目前伊朗已向阿拉伯聯合大公國發射超過1900枚飛彈和無人機，超過了自中東衝突爆發後德黑蘭襲擊過的其他國家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播