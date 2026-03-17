阿聯被伊朗外長指責後遭襲 石油設施起火、機場運作受擾

阿拉伯聯合大公國16日遭到飛彈與無人機襲擊。圖為杜拜機場附近發生火災。（法新社）

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）15日表示，美國在中東的基地被用於發動空襲，且有飛彈從阿拉伯聯合大公國發射，襲擊伊朗的哈格島（Kharg Island）。隔日阿拉伯聯合大公國遭到飛彈與無人機襲擊。

根據《法新社》報導，16日有飛彈和無人機襲擊阿拉伯聯合大公國，造成1名平民死亡，杜拜機場運作被擾亂，石油設施發生火災。

請繼續往下閱讀...

阿拉伯聯合大公國北部酋長國歐姆庫溫（Umm Al Quwain）表示，無人機襲擊損壞了1棟未指明的建築物，但沒有造成人員傷亡。

東部酋長國富查伊哈（Fujairah）指出，1處石油基礎設施遭無人機襲擊後發生火災，目前仍在努力控制火勢。

杜拜機場聲稱，在附近1個油罐車因「無人機相關事件」引發火災後，航班正在逐步恢復中。

阿拉伯聯合大公國國家媒體辦公室說，1枚飛彈擊中1輛汽車，造成1名巴勒斯坦平民在首都阿布達比郊區喪生。

阿拉伯聯合大公國表示，自伊朗戰爭爆發後已有7人死亡，其中包括5名平民和2名軍人。這2名軍人死於1起直升機墜毀事故，事故原因被歸咎於技術故障。

目前伊朗已向阿拉伯聯合大公國發射超過1900枚飛彈和無人機，超過了自中東衝突爆發後德黑蘭襲擊過的其他國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法