一不做二不休！ 路透：波灣國家要求川普持續打擊伊朗

伊朗持續擾亂荷姆茲海峽的交通運輸，該航道是波斯灣國家的經濟命脈。（路透資料照）

3名波斯灣消息人士告訴《路透》，「波斯灣合作理事會」（GCC）6個成員國早前並不支持美國對伊朗動武；但事到如今，各國紛紛要求美國持續打擊德黑蘭，避免伊朗伊斯蘭共和國再度封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）、威脅波斯灣的石油經濟。

《路透》報導，上述消息人士以及5名西方國家、阿拉伯國家外交官均證實，華府正向波斯灣國家施壓，要求其投入對伊朗的戰爭。其中3名外交官指出，美國總統川普（Donald Trump）希望獲得區域支持，藉此增強戰爭的合法性、博取美國內部認同。

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波斯灣研究中心（GRC）負責人沙吉（Abdulaziz al-Sager）表示，「波斯灣地區普遍認為，伊朗已經越過了與每個波斯灣國家之間的所有紅線。」

沙吉說，「起初我們支持他們（伊朗），反對這場戰爭。但當他們開始對我們發動襲擊時，他們就成了敵人。除此之外，別無其他可能。」

伊朗持續以飛彈和無人機攻擊波斯灣6國的機場、港口、石油設施和商業中心，同時擾亂荷姆茲海峽的交通運輸，該航道是波斯灣的經濟命脈。

本月16日，世界最繁忙國際機場之一的杜拜機場再因燃料槽遭受無人機攻擊起火，導致中斷起降。

1名波斯灣消息人士稱，6國領導人的普遍想法是，「川普應該全面削弱伊朗的軍事能力」。他強調，除非伊朗實力被嚴重打擊，否則將持續挾持波斯灣地區。

《路透》分析，伊朗本月發動攻擊造成的影響，早已超越物質損失層面，不僅擾亂了石油運輸，還破壞了波斯灣國家此前擴大貿易和旅遊業、減少依賴化石燃料出口而努力建立的穩定安全形象。

沙吉直言，「如果美國人在任務完成前撤軍，我們將不得不獨自面對伊朗。」

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