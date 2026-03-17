古巴國家電力系統癱瘓　1100萬人無電可用

古巴電網營運商表示，古巴國家電力系統今天陷入癱瘓，約1100萬人無電可用。受到美國石油封鎖影響，古巴本已老舊的電網在燃料短缺壓力下全面失靈。

路透社報導，國營的聯合電力公司（Union Electrica de Cuba, UNE）在社群媒體表示，正在調查停電原因。

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停電與糧食短缺問題點燃古巴民眾的不滿情緒，美國實施石油封鎖更進一步加劇這場危機，古巴罕見出現反政府示威活動，並在14日凌晨演變為暴力衝突。

美國今年初逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後對古巴加強施壓，切斷古巴取得委內瑞拉石油的管道，並揚言要對任何銷售燃油給古巴的國家加徵關稅，使古巴電力系統更加脆弱。

面對能源危機，古巴已開始與美國談判，希望緩解當前危機；而美國總統川普近幾週來多次表示，古巴已瀕臨崩潰，且渴望與美國達成協議。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）上週表示，過去3個月沒有石油運抵古巴，目前主要依靠天然氣、太陽能以及火力發電供電，而燃料耗盡已迫使兩座發電廠關閉。（編譯：劉文瑜）1150317

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