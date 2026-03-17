護航荷姆茲？川普批盟邦反應冷淡 但預期英法可望加入

美國總統川普（右）與法國總統馬克宏（左）通話，預期法國可能會「不太情願地」加入荷姆茲海峽護航行動。（法新社檔案照）

美國總統川普16日批評盟邦，指責他們對其呼籲在美伊戰爭期間協助保護荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運的反應冷淡，疾呼其他國家展現更多「熱忱」，並預期法國與英國仍將「多少會有點不情願地」介入。

法新社報導，川普在白宮的一場活動中向媒體表示，「我們強烈鼓勵其他國家與我們一同介入，並且要迅速、帶著極大的熱忱介入。」「熱忱的程度對我來說很重要。」

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川普表示，有幾個國家已承諾協助確保這條全球石油貿易關鍵咽喉的水道安全，但他同時痛批其他不夠「積極」的國家。「40年來，我們一直保護著你們，而你們卻不想介入。」

北大西洋公約組織（NATO）與其他西方盟邦，16日稍早回絕川普的要求；川普要求該聯盟協助重新開放已實質遭伊朗關閉的荷姆茲海峽。

在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）與其親自挑選的董事會舉行會議時，川普發表冗長的談話，對英法兩國領袖僅給予部分讚賞。

當被問及與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的通話時，川普表示：「如果以0到10分來評分，我會說他拿了8分。」「並不完美，但這就是法國。」

川普認為馬克宏會幫忙，也相信英國會參與荷姆茲海峽的任務。

但川普對英國首相施凱爾（Keir Starmer）的態度較為嚴厲。施凱爾此前曾因拒絕派遣航空母艦前往該地區，而面臨川普的猛烈批評。

川普說，「我對英國不滿意。我認為他們會介入，是的，或許吧。但他們應該積極地介入。」「我說……『你們是我們最古老的盟邦，而我們花了很多錢在北約和所有這些事情上來保護你們。』」

施凱爾稍早表示，倫敦正與盟邦合作，制定一項重新開放這條戰略水道的「可行」計畫，但排除北約任務的可能性。

與此同時，川普堅稱，在美國和以色列聯合空襲伊朗2週後，伊朗就是一隻「紙老虎」，還說華府不知道在德黑蘭可以與誰談判。

當被問及伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的狀況時，川普說：「我們不知道……他是否已經死了。」

他說：「很多人說他嚴重毀容。他們說他失去了一條腿……他傷得很重。其他人則說他死了。沒有人說他是百分之百健康的。」

川普說，「我們不知道我們在伊朗交手的人是誰」，「我們不知道他們的領袖是誰。」

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