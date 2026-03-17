川普「下大棋」！中學者：逼北京「解封荷姆茲」是系統性擠壓中國

美國總統川普（左）威脅，除非中國協助打破伊朗對荷姆茲海峽的封鎖，否則將延後他訪問北京，與中國國家主席習近平（右）舉行峰會的行程。（路透檔案照）

美國總統川普威脅，除非中國協助打破伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖，否則將延後他的北京訪問行程。此舉將北京極力試圖切割的兩大危機——中東穩定的瓦解與美中關係脆弱的解冰——綁在一起。

中國學者認為，川普正在下一場「大棋」，企圖在更廣泛的施壓行動中，系統性地擠壓中國。一旦伊朗被制伏，華府就會懲罰那些拒絕派遣護航艦隊的國家。

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香港「南華早報」16日報導，觀察人士指出，做為全球最大的波斯灣石油買家，中國如今被迫在其對穩定能源路線的經濟依賴，與其不干涉的外交傳統之間進行權衡。儘管北京渴望在本月稍晚主辦這場具戰略重要性的「川習會」，但中國不願被視為屈服於壓力，而捲入由美國主導的軍事干預，也不容許這次訪問被當作談判籌碼。

川普15日接受「金融時報」訪問時，明確地將他第二任期的首次中國之行，與北京在重新開放荷姆茲海峽上的合作掛鉤。川普說，「海峽的受益者協助確保那裡不會發生壞事，這是理所當然的。」呼應他前一天的呼籲，要求美國盟邦與北京派遣軍艦，前往這條全球約20％石油供應流經的關鍵航道。

隨著美國和以色列對伊朗的軍事行動展開2週以來，14日通過荷姆茲海峽的船隻數量首度降至零，油價已飆升突破每桶100美元。

對此，中國外交部發言人林劍16日強調元首外交「不可替代」的作用，中美雙方正就川普訪中一事「保持溝通」。數小時後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，如果川普選擇留在華府協調在伊朗的戰事，這次訪問可能會延後。

中國分析人士一致認為，川普揚言延後訪中，讓北京陷入在經濟曝險風險與維持政治克制需求之間取得平衡的處境。

華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國計畫主任兼東亞計畫共同主任孫韻（Yun Sun）表示，川普希望中國緩和荷姆茲海峽周邊的緊張局勢，最重要的是解除實質封鎖。對北京而言，眼前的問題是願意配合到什麼程度，以及在什麼條件下配合，而不能接受這次訪問被用來將中國拉入美國驅動的軍事干預。

孫韻認為，中國可以居中斡旋，但不太可能採取片面行動；即使中國能說服伊朗放寬封鎖，德黑蘭幾乎肯定會以美國與以色列停火為條件，「北京可以扮演斡旋角色，但絕不能保證成功。」

孫韻認為，川普可能只是想讓中國表態，看看能走到什麼地步。歸根究柢，這更多是關於伊朗，而不是關於中國。

一名因議題敏感而要求匿名的中國中東事務專家表示，川普的警告讓北京陷入「艱難處境」，因為中國容易受到全球能源衝擊的影響。荷姆茲海峽的封鎖擾亂全球石油供應，對中國帶來嚴重後果，「然而，從北京的角度來看，荷姆茲海峽危機基本上仍是美國的問題。」

不過，上海國際關係學者沈丁立認為，川普的策略代表他朝向更大結構性轉變的雄心勃勃的行動。北京與德黑蘭不斷深化的關係，與其說是為了能源安全，不如說是為了制衡華府，並推進更廣泛的戰略目標，其核心是與台灣的「統一」。

他指出，荷姆茲海峽的封鎖雖然痛苦，但隨著時間推移，可能會對華府造成比北京更大的壓力。與美國在荷姆茲危機上合作，對北京沒有任何好處，除非伴隨著實質讓步，例如美國放棄台灣。如果沒有這種權衡，就別指望中國會像川普要求的那樣合作。

沈丁立表示，川普的威脅暴露出華府對川普這次訪中「興趣有限」，北京則認為這次訪問具有重要戰略意義。他形容川普正在下一場「大棋」，企圖在更廣泛的施壓行動中系統性地擠壓中國。一旦伊朗被制伏，華府就會懲罰那些拒絕派遣護航艦隊的國家。

不過，沈丁立認為，不能排除中國部署軍力的可能性，但只能在「適當且合法的藉口」下進行，例如聯合國安理會授權多邊海上安全行動的決議。

華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，習川北京峰會對雙方而言仍具戰略價值，延期的威脅應被視為談判籌碼，而非可能出現的結果。

他指出，川普試圖將其北京之行與荷姆茲海峽危機掛鉤，旨在將該議題重新定調為「責任分擔問題」，藉此施壓中國以波斯灣石油最大買家及開放航道主要受益者的身分承擔責任。

辛格頓認為，中國不太可能公開施壓德黑蘭，但可能會動用靜默外交，來阻止局勢進一步升級，同時持續呼籲降溫。

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