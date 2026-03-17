川普稱伊朗軍事能力盡毀 籲各國護航荷莫茲海峽

美國總統川普今天在白宮發表談話時，重申伊朗軍事能力已被「徹底摧毀」，同時宣揚美國與以色列在這場軍事行動取得成功，並再次呼籲各國協助維護荷莫茲海峽安全。

綜合英國廣播公司（BBC）和路透社等外媒報導，川普還說，伊朗向鄰國發射的無人機數量已大幅減少，而美軍正持續對伊朗製造設施與海軍目標發動攻擊。

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此外，他再次呼籲各國「幫助我們」疏通荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條承載全球1/5石油運輸的關鍵航道。荷莫茲海峽不僅對全球經濟影響巨大，對川普政府而言，在國內政治方面也具有重要意義。

美國與以色列聯手打擊伊朗震撼全球能源市場，導致油價狂飆，這波漲勢可能使川普的國內經濟政策議程更加複雜，也可能衝擊共和黨11月期中選舉的選情。

川普表示，在這場戰爭中，美軍至今已打擊7000個目標，擊沉超過100艘船艦。

川普說，美國與以色列正在「做很多年前就該做的事」，「他們確實已被徹底摧毀」，還說伊朗的空軍與海軍已不復存在，領導層也被殲滅，防空系統更是「遭到重創」，而美軍今天又對伊朗境內3座生產無人機與飛彈的工廠發動攻擊。

他也提到美國上週轟炸伊朗哈格島（Kharg Island），稱除了儲存石油的「管線」外，其他設施幾乎全數被毀。不過川普說，他也可能改變主意，還說摧毀那些石油設施「只需要幾分鐘」。

川普表示，美國正在「猛烈打擊」伊朗威脅荷莫茲海峽商業航運的能力。

他說，伊朗30艘布雷船全數盡毀，但不清楚伊朗是否已在海峽中布設水雷。

川普再次呼籲各國「協助維護（荷莫茲）海峽安全」。

川普表示，已有許多國家準備協助美國，同時批評那些不那麼「熱衷」協助美國的國家。

他說：「有些國家非常積極，有些卻不是這樣。有些是我們多年來一直協助的國家。我們保護他們免受可怕的外部威脅，他們對幫助我們卻沒那麼熱衷。」

「他們說寧可不要捲入其中…我知道我們還是會保護他們，但如果有一天我們需要幫助，他們不會站在我們這邊。」

多個美國盟友今天表示，目前沒有立即派遣艦艇前往荷莫茲海峽的計畫。

德國、西班牙和義大利等國表示，至少目前不會參與任何在波斯灣的任務，其他國家態度較為審慎，例如英國和丹麥表示會考慮可提供的協助方式，但強調必須讓局勢降溫，以避免被捲入戰爭，法國則表示可能提供協助。（編譯：劉文瑜）1150317

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