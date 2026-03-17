又一國拒絕川普！德國總理拒絕涉入中東戰爭 排除派軍艦赴荷姆茲海峽

德國總理梅爾茨表示，由美國和以色列空襲伊朗所引發的中東戰爭，「不是北大西洋公約組織的事」，德國不會參與其中。（美聯社）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）16日表示，由美國和以色列空襲伊朗所引發的中東戰爭，「不是北大西洋公約組織（NATO）的事」，德國不會參與其中。

梅爾茨說，美國與以色列在發動這場戰爭前，「並未徵詢我們的意見」，「這場戰爭始終都很清楚，不是北約的事。」

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梅爾茨在與荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）共同舉行的記者會上表示：「從未有過是否干預的聯合決定。這就是為什麼德國可能如何在軍事上做出貢獻的問題根本不存在。我們不會這麼做。」

美國總統川普15日呼籲南韓、法國、中國與英國等國家，協助確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的安全通行。伊朗已宣布關閉該海峽，禁止美國及其盟邦的船隻通行。

川普隨後擴大對北約盟邦施壓。他告訴「金融時報」，如果北約成員國不盡本分重新開放海峽，該聯盟將面臨「非常糟糕」的未來。

然而，梅爾茨排除德國派遣船艦前往荷姆茲海峽的可能性。他說：「只要戰爭持續進行，我們就不會透過軍事手段參與確保荷姆茲海峽的自由通行。」

梅爾茨的發言人科內留斯（Stefan Kornelius）稍早也表示，這場戰爭「與北約毫無關係」。他在例行記者會上表示：「北約是一個捍衛領土的聯盟」，而且「缺乏部署北約的授權」。

在16日的另一場簡報會上，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，德國希望所有參與者防止「進一步的軍事升級」，德國「不會有軍事參與」，但柏林當局準備支持外交努力，以「確保通過荷姆茲海峽的安全通行」。

佩斯托瑞斯說，「我們面臨一個不是我們挑起的局勢……這場戰爭在沒有任何磋商的情況下就開始了。」

他表示，德國的主要責任在於北約東翼與極北地區，「我們對此保持承諾，但我們不可能在世界上無處不在」。

佩斯托瑞斯說：「強大的美國海軍無法獨自應付，川普又期望少數幾艘歐洲巡防艦在荷姆茲海峽發揮什麼作用？這是我一直在問自己的問題。」

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