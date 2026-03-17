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    白宮幕僚長威爾斯罹患早期乳癌 川普力挺讚其堅韌不拔

    2026/03/17 01:15 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普（左）披露，白宮幕僚長威爾斯（右）被診斷出罹患早期乳癌，但她將在治療期間繼續工作。（法新社）

    美國總統川普（左）披露，白宮幕僚長威爾斯（右）被診斷出罹患早期乳癌，但她將在治療期間繼續工作。（法新社）

    美國總統川普16日在社群平台發文表示，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）被診斷出罹患早期乳癌，但她將在治療期間繼續工作。

    川普表示，威爾斯的預後情況「極佳」，並稱她是「我認識最堅強的人之一」。他說，威爾斯計畫立即開始接受治療，但並未暗示她會減少身為川普最親近顧問的工作量。

    川普在其「真實社群」（Truth Social）平台上表示：「在治療期間，她幾乎會全職待在白宮，這讓我身為總統感到非常高興！她很快就會比以往更好！」

    此刻正值川普面臨全球與國內與日俱增的挑戰之際，從伊朗戰爭、油價飆升，到今年秋季的期中選舉，以及美國民眾對生活負擔能力的擔憂。

    現年68歲的威爾斯是川普的長期盟友，從競選共同總幹事一路晉升為他最親近的顧問與參謀。做為首位擔任白宮幕僚長的女性，威爾斯曾在佛羅里達州擔任說客與政治幕僚長達數十年，並主導川普2016年在該州的競選活動。

    她平時大多避開鎂光燈，但在去年12月接受《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌異常坦率的專訪時引起關注。她在訪談中批評副總統范斯（JD Vance）與司法部長邦迪（Pam Bondi）等川普政府高層官員。川普事後強調他對威爾斯的信任，指控該專訪是「抹黑報導」（hit piece），並形容威爾斯「非常棒」。

    在16日的貼文中，川普重申威爾斯「堅韌且致力於服務美國人民」，「梅蘭妮亞（Melania Trump）和我在各方面都與她同在，我們期待與蘇西（威爾斯）在許多為我國帶來福祉的偉大且美好的事物上繼續合作。」

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