駁斥攔截飛彈耗盡傳聞 以軍稱已為長期作戰做好準備

在與伊朗開戰2週多後，以色列軍方否認其飛彈攔截系統即將耗盡的報導，並表示已「為長期戰鬥做好準備」。（美聯社）

在與伊朗開戰2週多後，以色列軍方否認其飛彈攔截系統即將耗盡的報導，並表示已「為長期戰鬥做好準備」。

《紐約時報》報導，以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）16日向媒體表示，伊朗向以色列發射的飛彈數量，遠低於軍方在過去2年區域戰爭中其他時期所應對的數量。他並未察覺攔截飛彈庫存有任何「緊急問題」，並強調以色列已為「更大的威脅」做好準備。

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以色列軍方15日表示，正在監控局勢，且「截至目前」並沒有攔截飛彈短缺的情況。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）也否認軍方缺乏攔截飛彈。

前述言論是在新聞網站Semafor的一篇報導之後發表的。該報導引述未具名美國官員的說法稱，以色列已告知美國其「彈道飛彈攔截系統存量已嚴重不足」。

以色列國防部拒絕評論是否已向美國要求提供額外的攔截飛彈。

修夏尼表示，每當以色列參與持續數週的廣泛行動時，無論是透過本土生產還是從國外採購，「都會有一個即時重新裝備的過程」。

自2月28日以來，以色列與美國一直對伊朗發動聯合空中行動，促使伊朗每天向600多英里外的以色列發射一波波彈道飛彈。

根據特拉維夫大學國家安全研究所（INSS）彙整的數據，伊朗已向以色列發射超過300枚彈道飛彈，其中約一半攜帶集束彈藥。

根據修夏尼的說法，自3月2日以來，以黎巴嫩為基地、受伊朗支持的武裝團體真主黨（Hezbollah），已向以色列發射超過1000枚短程火箭彈與無人機。

3月上旬，真主黨發射火箭彈以支持伊朗，引發以色列對黎巴嫩發動一波波毀滅性空襲。真主黨則以持續對以色列發動火箭彈攻擊作為回應。

以色列使用不同類型的攔截系統，攔截大部分的拋射物，但來自伊朗或黎巴嫩的來襲砲火，仍有一部分穿透以國的防空系統。

在6月以色列對伊朗為期12天的戰爭期間，伊朗向以色列發射超過500枚彈道飛彈，美國則提供飛彈防禦援助。

除了防禦措施，以軍也優先破壞伊朗的發射能力，以減少飛彈攻擊。修夏尼表示，伊朗約70％的飛彈發射器已被摧毀、損壞或無法運作，而且正被以色列與美國的空中監控「即時追剿」。

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