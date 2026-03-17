伊朗威脅波斯灣咽喉 替代路線難解全球原油渴求

伊朗對穿越荷姆茲海峽油輪的威脅，已迫使該地區國家尋求替代路線，但這些路線仍不足以完全應付全球石油需求。（路透）

伊朗對穿越荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）油輪的威脅，已迫使該地區國家尋求替代路線。在和平時期，全球約有20％的出口量通過這個咽喉要道。但分析人士警告，這些路線仍不足以完全應付全球石油需求。

法新社報導，國際能源總署（IEA）在其最新的每月石油報告中指出，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國可將部分原油產量，改道至波斯灣以外的接收站，以協助彌補經由荷姆茲海峽流失的原油流量。

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但能源市場情報公司Kpler警告，替代出口路線仍然不足，儘管從（阿聯的）富查伊哈（Fujairah）與（沙烏地的）延布（Yanbu）裝載量創下紀錄，中東的實際出口量仍僅有正常水準的約3分之1。

Kpler表示，由於荷姆茲海峽的交通不太可能迅速重新開放，預計亞洲煉油廠將增加從大西洋盆地（Atlantic Basin）購買長途貨物。

每天通常有近2000萬桶原油（約占全球石油消費量的20％）通過荷姆茲海峽，主要銷往中國、印度、南韓與日本。IEA的數據顯示，目前約有350艘油輪困在該地區，其中有些滿載，有些則是空船。

伊朗將屬於美國及其盟邦的船隻視為「合法目標」。自2月28日開戰以來，僅有約80艘船隻得以通過該海峽。

渣打銀行（Standard Chartered）9日發布的一份研究報告指出，巴林、伊拉克、科威特與卡達，幾乎必須將其所有原油透過荷姆茲海峽出口；沙烏地與阿聯則可透過替代管線部分抵銷封鎖的影響。

沙烏地阿拉伯的東西向管線，連接靠近波斯灣的阿布蓋格（Abqaiq）與紅海上的延布港。根據IEA的數據，3月9日，沙烏地從其西部港口的每日出口量創下590萬桶的紀錄，相較之下，2025年的平均日出口量僅170萬桶。

國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）10日承諾，這條管線將在「未來幾天內」達到每日700萬桶的滿載運能。

與此同時，阿聯正透過其位於阿曼灣（Gulf of Oman）的富查伊哈港運送原油以避開荷姆茲海峽，儘管數量不多。根據IEA的說法，通常每日150萬桶，可增至每日180萬桶。

IEA指出，沙烏地與阿聯合計擁有高達每日550萬桶的額外原油運輸能力。然而，Kpler指出，儘管從富查伊哈與延布的貨運量創下紀錄，中東的實際出口量仍僅止於其正常水準的約3分之1。

其他選項方面，伊拉克－土耳其管線已停用多年；哈薩克與亞塞拜然的運能受到限制；伊朗在衝突初期更鎖定終點位於土耳其的巴庫－提比里斯－傑伊漢（Baku-Tbilisi-Ceyhan）管線。

俄羅斯的石油出口基礎設施經常遭到烏克蘭鎖定；儘管美國部分解除制裁，其出口量仍不足以滿足全球需求。

儘管由於中東供應嚴重中斷，對俄羅斯石油的需求可能會增加，但IEA表示，目前對該國的預測維持不變，預計到2026年底，平均日產量為930萬桶。

來自美國、西非與拉丁美洲等替代路線的石油距離較遠，且全球油輪市場已經相當緊繃。此外，這些國家迅速提高產量的能力，每天也不會超過幾十萬桶。

諮詢公司睿諮得能源（Rystad Energy）指出，中東戰爭正為整個能源系統帶來沈重壓力：「在戰前，我們曾預期2026年布倫特（Brent）原油平均價格為每桶60美元，因為市場面臨每天260萬桶的大幅過剩。」

自衝突爆發以來，油價一直在80至120美元之間波動，16日則在100美元大關附近徘徊。

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