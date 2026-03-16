歐盟提議仿效黑海倡議 盼解除荷姆茲海峽油氣封鎖

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，她已與聯合國討論一項構想，即複製戰時讓烏克蘭穀物運出的協議，以暢通經由荷姆茲海峽的油氣運輸。（路透）

面對美國總統川普呼籲歐洲為荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供護航，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）16日表示，她已與聯合國討論一項構想，即複製戰時讓烏克蘭穀物運出的協議，以暢通經由荷姆茲海峽的油氣運輸。

路透報導，卡拉斯在抵達布魯塞爾舉行的歐盟外交部長會議時表示，她已與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）談論這項旨在解除海峽封鎖的構想；該海峽目前因伊朗戰爭而中斷。

請繼續往下閱讀...

卡拉斯說，她與古特瑞斯進行會談，討論是否可能採取與「黑海倡議」（Black Sea Initiative）相同的模式。

「黑海倡議」正式名稱為黑海穀物倡議，是2022年7月由聯合國、土耳其、俄羅斯與烏克蘭4方達成的協議，旨在建立1條安全的「海上人道走廊」，允許烏克蘭的小麥、玉米等農產品，從受俄國封鎖的黑海港口出口，以緩解全球糧食危機。

隨著美國和以色列對伊朗的戰爭進入第3週，伊朗已實質關閉荷姆茲海峽。伊朗軍隊攻擊這條位於伊朗與阿曼之間狹窄水道上的船隻，切斷全球5分之1的石油供應，造成史上最大規模的供應中斷。

卡拉斯表示，海峽的關閉對亞洲的能源供應「非常危險」，也對肥料生產造成影響，「如果今年缺乏肥料，明年也將出現糧食短缺。」但她並未提供更多細節。

卡拉斯表示，各國外長也將討論是否可能改變歐盟小型中東「盾牌」（Aspides）海軍任務的授權；該任務目前側重於保護紅海船隻免受葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊。

卡拉斯強調，保持荷姆茲海峽暢通，符合歐洲的利益，「這也是為什麼我們也在討論歐洲方面能為此做些什麼。」

當被問及德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）懷疑盾牌任務是否能在荷姆茲海峽發揮作用時，卡拉斯表示：「當然，我們也需要成員國的參與和支持。」

卡拉斯說，如果歐盟成員國不願意採取任何行動，「那當然是他們的決定，但我們必須討論如何協助保持荷姆茲海峽暢通。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法