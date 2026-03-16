白宮官員：川習會很可能因伊朗戰爭延期

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）。（路透檔案照）

美國官員今天證實，由於美國對伊朗發動的戰爭，總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平之間的峰會很可能會延後舉行。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞頻道（Fox News），峰會「很有可能會延期」。

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她說，「我不認為峰會岌岌可危」，「這真的只是時機的問題」。

財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稍早也表示，原定3月31日至4月2日舉行的峰會可能會被擱置。

川普在英國「金融時報」（Financial Times）昨天刊出的專訪中提到，他期望中國在他本月底前往北京與習近平會談前協助疏通荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），「我認為中國也該幫忙，因為中國9成的石油經由這條海峽」。

川普表示，等到「川習會」後才行動太晚。他說：「我們希望在那之前知道答案。（兩週）時間很長。」他還說，中國行也可能延後，「我們可能延後」，但他未說明會延後多久。

美國和以色列兩週多前發動對伊朗的戰爭後，伊朗實質上封鎖荷莫茲海峽。

中國與伊朗關係密切，也是伊朗石油的主要買家。

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