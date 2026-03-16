貝森特：川習會可能因伊朗戰爭而非貿易議題延後

美國財長貝森特（中）說，可能使川習會延後的是中東戰火。（路透）

路透報導，美國財政部長貝森特16日指出，美國總統川普與中國國家主席習近平原訂本月底的會面可能因中東戰火，而非貿易分歧延後，因為川普或許需要留在美國因應與伊朗的戰爭。

貝森特與中國國家副總理何立峰在巴黎舉行兩天會談，為3月31日至4月2日的川習會做好準備。

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美中巴黎經貿會談「非常成功」

貝森特接受CNBC訪問說，會談「非常成功」，得益於兩國「穩定的關係」。然而在川普於金融時報15日刊出的專訪中表示，他可能延後川習會，因為他敦促北京協助開啟被伊朗封鎖的荷姆茲海峽後，貝森特對於美中元首峰會是否如期舉行持開放態度。

他指出，任何的延後都不是因為川普要求中國維護荷姆茲海峽航運，他說，「總統希望留在華府，以協調戰爭行動，而此時出訪海外或許並非最佳之舉」。

伊朗油輪可穿越荷姆茲海峽

貝森特也說，為了向全球其他地區供應石油，美國讓伊朗油輪穿越荷姆茲海峽。他說，「伊朗的船隻已可通行，我們讓此事發生，以便向全球其他地區供應原油」。

伊朗攻擊波灣商船，導致通過荷姆茲海峽的油輪交通暴跌。但儘管美軍在該區佈署大量軍力，伊朗仍持續通過該海峽出口數百萬桶原油，估計伊朗每日出口150萬桶原油。

他表示，在美國與盟友護航之前，荷姆茲的油輪交通將增加；前往印度的油輪已通過該海峽，而美國也認為，一些中國商船也駛離波灣。貝森特說，「我們認為伊朗正在放行，該海峽本身就是一個自然的開放通道，我們對此並不介意，我們希望全球被充分供應（原油）」。

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