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    首頁 > 國際

    因應能源短缺 韓解除燃煤發電上限、提高核能發電量

    2026/03/16 21:59 中央社
    韓國執政的共同民主黨今天表示，政府將解除燃煤發電原本設定的8成上限，並將核能機組運轉率提高至類似水準。（示意圖）

    韓國執政的共同民主黨今天表示，政府將解除燃煤發電原本設定的8成上限，並將核能機組運轉率提高至類似水準。（示意圖）

    韓國執政的共同民主黨今天表示，政府將解除燃煤發電原本設定的8成上限，並將核能機組運轉率提高至類似水準。這項措施今天起生效。

    法新社報導，中東戰爭已進入第三週，韓國是全球第八大原油消費國，因伊朗封鎖關鍵水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），國際油價飆升，能源供應吃緊，促使韓國政府近30年來首次實施燃油價格上限政策。

    韓國共同民主黨國會議員安道杰（Ahn Do-geol，音譯）在與相關部會開會後對媒體表示，政府原先將燃煤發電限制在8成的上限，自今天起全面解除。

    安道杰說，政府也將把核能機組的運轉率提高逾1成，以協助緩解能源供應受阻的衝擊。

    根據國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）統計，2024年核能發電占韓國總發電量的31.7%。

    安道杰指出，韓國國家石油公司（Korea National Oil Corporation）預計今年6月前，將自其海外計畫中調度335萬桶原油回國。

    韓國政府3月初也表示，已與阿拉伯聯合大公國達成協議，將進口約400萬桶原油以強化國內供應。

    韓國政府說，目前儲備的石油足以支應約7個月的消費需求。

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