南海口水戰再起！菲律賓怒轟中國：主權不是靠發文就能主張

菲律賓政府今（16）日發表嚴正聲明，駁斥中國駐菲律賓大使館有關南海黃岩島主權的說法。2025年8月13日，中國海警在南海爭議海域巡邏。（路透社）

菲律賓政府今（16）日發表嚴正聲明，駁斥中國駐菲律賓大使館有關南海黃岩島主權的說法。菲國外交部強調，菲律賓對該海域擁有「不可分割且無可爭議」的主權。

據《路透》報導，上週末，中國駐菲大使館在社群媒體發文，指稱一名菲國外交官曾向德國電台承認黃岩島不屬於菲律賓領土。對此，菲律賓外交部發言人維拉紐瓦（Rogelio Villanueva）今日在記者會上明確表示，菲律賓拒絕接受中國擁有南海主權的主張。

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維拉紐瓦表示，「主權不只是靠單方面宣稱，海上與領土主張應受既定的國際法律程序與爭端解決機制約束，而非透過單方面宣告或社群媒體貼文來達成。」

黃岩島位於菲律賓海岸約200公里處，位於菲國專屬經濟海域內，緊鄰重要航道且漁業資源豐富，其潟湖更是船隻遇風暴時的避風良港。

雖然目前該處由中國海警船實質控制，但其主權歸屬從未正式確定。雖然菲律賓在2016年贏得仲裁法院的裁決，判定中國的「九段線」主張在國際法上無效，但北京至今仍拒絕承認該裁決。

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