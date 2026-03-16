無人機事件釀燃料槽火災 杜拜機場逐步恢復起降

世界最繁忙國際機場之一的杜拜機場今天因附近1個燃料槽遭「無人機相關事件」影響而起火，導致中斷起降，稍晚當局表示航班正逐步恢復。（法新社）

在伊朗持續攻擊波斯灣國家之際，原是世界最繁忙國際機場之一的杜拜機場今天因附近1個燃料槽遭「無人機相關事件」影響而起火，導致中斷起降，稍晚當局表示航班正逐步恢復。

法新社報導，杜拜機場在社群媒體平台X發布聲明說：「經過預防性暫時停飛措施後，目前往返杜拜國際機場的航班已逐步恢復，陸續飛往某幾個目的地。」

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杜拜政府媒體辦公室先是表示，杜拜機場附近發生的最新事件影響1個燃料槽；之後又說，當局已控制1起火勢，未傳出人員受傷。

2名目擊者告訴法新社，杜拜時間今天上午約10時，他們在機場方向看見升起濃濃黑煙，當時距離所謂無人機事件已過了數小時。

伊朗首都德黑蘭附近的燃料庫上週末便遭到攻擊而起火，燒出大量有毒黑色煙霧，導致市區不見天日。

杜拜機場的1名目擊者今天表示，攻擊事件發生後，等待搭機的旅客被疏散到較低樓層，並在那裡停留了數小時。

阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空（Emirates）表示，他們預計在杜拜時間今天上午10時後執行「有限航班」，另有一些航班則已取消。

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