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    首頁 > 國際

    川普急了？ 質問美軍為什麼不開放荷姆茲海峽 參聯會主席一句點破

    2026/03/16 17:20 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普面臨的壓力日漸升高，向參謀長聯席會議主席凱恩質問，為什麼美軍不能立刻開放海峽？（歐新社）

    美國總統川普面臨的壓力日漸升高，向參謀長聯席會議主席凱恩質問，為什麼美軍不能立刻開放海峽？（歐新社）

    為反擊美、以空襲，伊朗報復襲擊荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），重創能源運輸，對美國總統川普壓力日漸升高，傳出川普向軍方質問，為什麼不能立刻開放海峽？參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，只要有1名伊朗士兵乘快艇向油輪發射飛彈，就可以癱瘓油輪。

    據《紐約時報》報導，隨著荷姆茲海峽運輸受阻，國際油價狂飆，美國總統川普面臨的壓力日漸升高，上週在白宮橢圓形辦公室的一次會議上，川普向參謀長聯席會議主席凱恩質問，為什麼美軍不能立刻開放海峽？

    參謀長聯席會議主席凱恩則直接了當回應，只要有1名伊朗士兵或民兵成員乘坐快艇快速穿過狹窄的海峽，向緩慢行駛的超級油輪發射飛彈，或者在其船體上放置吸附式水雷，就可以癱瘓油輪；而油輪在海峽燃燒的畫面會讓德黑蘭看起來比實際上更強大。

    《華爾街日報》也揭露內幕，早在開戰前凱恩就向總統示警，伊朗極可能封鎖全球航運命脈荷姆茲海峽，然而川普當時堅稱伊朗會先行屈服，認為德黑蘭政權在真正關閉海峽前就會舉旗投降，即便伊朗發動封鎖，「美軍也能輕鬆處理」。

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