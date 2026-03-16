川普急了？ 質問美軍為什麼不開放荷姆茲海峽 參聯會主席一句點破

美國總統川普面臨的壓力日漸升高，向參謀長聯席會議主席凱恩質問，為什麼美軍不能立刻開放海峽？（歐新社）

為反擊美、以空襲，伊朗報復襲擊荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），重創能源運輸，對美國總統川普壓力日漸升高，傳出川普向軍方質問，為什麼不能立刻開放海峽？參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，只要有1名伊朗士兵乘快艇向油輪發射飛彈，就可以癱瘓油輪。

據《紐約時報》報導，隨著荷姆茲海峽運輸受阻，國際油價狂飆，美國總統川普面臨的壓力日漸升高，上週在白宮橢圓形辦公室的一次會議上，川普向參謀長聯席會議主席凱恩質問，為什麼美軍不能立刻開放海峽？

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參謀長聯席會議主席凱恩則直接了當回應，只要有1名伊朗士兵或民兵成員乘坐快艇快速穿過狹窄的海峽，向緩慢行駛的超級油輪發射飛彈，或者在其船體上放置吸附式水雷，就可以癱瘓油輪；而油輪在海峽燃燒的畫面會讓德黑蘭看起來比實際上更強大。

《華爾街日報》也揭露內幕，早在開戰前凱恩就向總統示警，伊朗極可能封鎖全球航運命脈荷姆茲海峽，然而川普當時堅稱伊朗會先行屈服，認為德黑蘭政權在真正關閉海峽前就會舉旗投降，即便伊朗發動封鎖，「美軍也能輕鬆處理」。

At a meeting in the Oval Office last week, a frustrated Mr. Trump pressed Gen. Dan Caine, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, about why the United States could not immediately reopen the Strait of Hormuz.



The answer was straightforward: Even one Iranian soldier or militia… — Yusuf Unjhawala ???????? （@YusufDFI） March 16, 2026

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