哈米尼之子接班只是「門面」 分析：伊朗實權轉向革命衛隊

伊朗一名男子3月12日觀看新任最高領袖穆吉塔巴的電視聲明。由於穆吉塔巴接班至今始終未現身，且命令皆由主播代讀，引發外界對其傷勢與革命衛隊實質掌權的質疑。（法新社）

伊朗政權正試圖讓外界相信，最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）過世後的接班問題已經解決，但這種官方敘事正受到外界質疑。分析指出，其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班後持續神隱，其角色可能不在於真正統治，而是作為權力「掩護」，讓伊斯蘭革命衛隊在神權表象下掌握國家實權。

據《耶路撒冷郵報》15日刊出的分析指出，穆吉塔巴獲任後的首份官方聲明竟由電視台代讀，本人始終未現身，這種異常現象加劇其身受重傷或無法治理的傳聞。分析家認為，一位象徵性或無法實際統治的最高領袖，反而能使伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在保留制度合法性的同時，主導實際決策。

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這場世襲安排在伊朗內部引發意識形態爭議。分析指出，伊朗革命原本標榜反對君主與世襲統治，如今卻要求民眾接受「父傳子」的繼承安排，恐削弱神職體系的合法性。由於穆吉塔巴缺乏獨立政治根基，這使他成為軍方理想的「權力面具」，讓革命衛隊能以領袖之名執行決策，同時避開直接的政治問責。

軍方主導 轉向「不直接開戰」施壓模式

文章警告，各界應區分神職體制的表面延續與實際政治權力的變化。若革命衛隊在決策中扮演核心角色，伊朗未來可能更依賴「不直接開戰、但持續施壓」的對抗手段，例如發動網路攻擊、駭客入侵並公開機密資料、透過海外代理人武裝行動施壓，以及在荷姆茲海峽進行海上騷擾。這些方式能讓德黑蘭在打擊敵對勢力的同時，降低直接引發全面戰爭的風險。

報導總結指出，穆吉塔巴的接班故事本質上是一場大規模的「權力掩飾」。這可能意味著伊朗權力重心已出現結構性移轉；未來的外交談判若僅聚焦於神職官僚，恐將難以觸及真正的決策核心。

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