領袖遭斬首照樣反殺！伊朗一招掐住20％石油 美以慘陷泥淖

圖為美以與伊朗衝突期間，航行於荷姆茲海峽附近的油輪。這條承載全球20%石油運輸的戰略水道，如今已成為伊朗發動不對稱戰略、牽制美以聯軍的核心籌碼。（路透檔案照）

美國與以色列雖持續空襲伊朗軍事設施，但戰局仍可能出現變數。隨著荷姆茲海峽航運受阻成為衝突焦點，這場戰爭正從單純的軍事對抗，轉向牽動全球能源供應的地緣政治博弈。

英國《衛報》報導指出，報導指出，專家認為雖然美以聯軍透過突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），並掌握壓倒性的空中與情報優勢，但伊朗政權並未如預期崩潰。相反地，德黑蘭當局透過干擾航運與能源運輸，改變了戰場條件。這項不對稱戰略使原本外界預期可能迅速結束的衝突，出現長期化的風險。

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荷姆茲海峽是全球最重要的能源咽喉，每天有數百艘油輪通過這條僅約50公里寬的航道，平時承載全球約20%的石油與天然氣運輸。分析警告，一旦該航道持續面臨航運受阻，將迅速推高國際油價，並對全球供應鏈造成深遠衝擊。

報導中提到，儘管美國擁有強大的常規軍力，但專家指出，若衝突持續擴大，美國總統川將面臨戰略兩難：一方面必須確保航道安全，另一方面又需避免局勢升級為更大規模戰爭。分析強調，即使美軍派出大規模護航艦隊，只要面臨一枚水雷或一艘滿載炸藥的自殺小艇威脅，也無法確保數百艘油輪的絕對安全。

與此同時，中東多條戰線仍存在高度不確定性。包含黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在內的部分武裝組織與區域勢力是否進一步介入，將成為左右未來衝突走向的重要變數。

學者與以媒坦承政權難以撼動

倫敦國王學院（King's College London）安全研究教授諾伊曼（Peter Neumann）向《衛報》指出，美以聯軍的空襲並未達到動搖伊朗政權的預期政治效果。以色列報紙《今日以色列》（Israel Hayom）也引述以國官方評估坦承，促成政權更迭的可能性正在降低。

報導總結，隨著能源與航運安全成為戰場核心，這場衝突的最終走向已無法單靠常規軍事優勢來決定。

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