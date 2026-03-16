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    首頁 > 國際

    美伊戰事持續升溫？ 伊朗外長：找不到與美國談判的任何理由

    2026/03/16 11:00 即時新聞／綜合報導
    阿拉奇強調：「我們看不出有什麼有理由要跟美國談判。」（美聯社）

    阿拉奇強調：「我們看不出有什麼有理由要跟美國談判。」（美聯社）

    美國與以色列持續攻擊伊朗，外界都在關注衝突何時結束，美國總統川普日前曾聲稱「伊朗正在尋求協議」，不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）15日在《CBS》「面對全國」（Face the Nation）節目中強調：「我們看不出有什麼有理由要跟美國談判。」

    阿拉奇在節目中強調伊朗從未要求停火，也從未要求談判，並表示伊朗已做好準備，無論需要多久都要捍衛到底。阿拉奇也說：「這就是我們到目前為止所做的，我們將繼續這樣做，直到川普認定這是一場沒有勝利可言的非法戰爭。」

    阿拉奇也提到，有些伊朗人只是因為川普「想找樂子」就被殺，這是川普和美國選擇發動的戰爭，伊朗將繼續自衛。阿拉奇此言對應川普日前聲稱美軍會再度攻擊伊朗石油樞紐「哈格島」（Kharg Island），並說再度轟炸只是「為了好玩」。

    阿拉奇強調，伊朗找不出任何要和美國談判的理由，「當他們決定攻擊我們時，我們其實正在與他們談判，而且這已經是第二次了。與美國人談判沒有好事，我們明明正在談判，那他們為什麼還要攻擊我們？如果再回去談一次，又有什麼好處呢？」

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