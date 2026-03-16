杜拜機場傳無人機事故！暫停航班起降 燃料槽起火驚魂

杜拜國際機場16日傳出無人機事故，受該地區與伊朗的軍事緊張局勢影響，機場航班一度暫停起降。（路透檔案照）

全球最繁忙的航空樞紐之一、杜拜國際機場週一驚傳無人機相關事故，導致機場周邊一處燃料槽起火。為維護旅客安全，杜拜民航局宣布機場即刻暫停所有航班起降，目前尚未傳出人員傷亡報告。

據《法新社》報導，杜拜媒體辦公室指出，起火事件發生於機場附近，當局已迅速撲滅火勢。儘管杜拜航空運輸極度繁忙，但基於預防性措施，當局宣布暫停機場航班起降，以確保乘客與地面人員的安全。

請繼續往下閱讀...

這起事件發生在美、以與伊朗衝突擴大之際。自衝突爆發以來，伊朗已向阿拉伯聯合大公國發射超過1800枚飛彈與無人機，成為伊朗在衝突中打擊目標最多的國家。儘管阿聯防禦系統成功攔截絕大多數的攻擊，但仍嚴重影響當地的民航作業與金融中心運作。

自美國與以色列發動聯合打擊、重創伊朗領導層後，德黑蘭當局開始針對波灣地區的關鍵基礎設施進行報復，範圍涵蓋機場、港口與油氣設施。據阿聯國防部統計，戰事爆發至今已造成當地6人死亡，其中包括4名平民，以及2名因直升機技術故障不幸殉職的軍事人員。

杜拜作為全球金融與旅遊重鎮，此次航班暫停將引發連鎖反應。由於機場周邊安全性受到威脅，未來幾天內往返杜拜的班機調度恐持續混亂。當局目前正全力評估相關損失，並持續監控機場周遭空域，防止類似無人機事故再次威脅民航安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法