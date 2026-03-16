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    首頁 > 國際

    稱伊朗境內仍有數千目標有待打擊 以軍：軍事行動至少再3週

    2026/03/16 09:36 即時新聞／綜合報導
    以色列國防軍發言人德夫林指出，以色列軍方計畫對伊朗的軍事行動至少再持續三週，還有「數千個目標」尚未鎖定。圖為以軍F-15戰機。（路透）

    以色列國防軍發言人德夫林指出，以色列軍方計畫對伊朗的軍事行動至少再持續三週，還有「數千個目標」尚未鎖定。圖為以軍F-15戰機。（路透）

    美國與以色列持續空襲伊朗，以色列國防軍（IDF）發言人德夫林（Effie Defrin）指出，以色列軍方計畫對伊朗的軍事行動至少再持續三週，還有「數千個目標」尚未鎖定。

    根據《CNN》 報導，德夫林指出，伊朗至少還有數千個目標，以軍已與美國協調，制定了至少持續到三週後猶太節日逾越節（Passover）的行動計畫，而且在那之後，以軍也有更深入的計畫。以軍先前提到，自2月28日發動「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion）行動以來，以色列空軍已在伊朗西部和中部發動約400波空襲，重點是摧毀基礎設施並打擊負責火力、防禦與生產單位的相關人員。

    德夫林表示，以軍並不是依照固定時間表行動，而是以達成目標為導向，而這些目標就是「嚴重削弱伊朗政權」。他還提到，美國與以色列對伊朗發動的大規模攻勢，使黎巴嫩真主黨（Hezbollah）決定加入衝突，黎巴嫩真主黨也不像去年夏天那場「12天戰爭」時選擇置身事外。

    德夫林認為：「當時，他們認為那只是對伊朗的有限行動，所以沒有攻擊。現在既然全面開戰，他們就加入了。」

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