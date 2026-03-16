古巴遭封鎖總統放軟低頭 矢板明夫曝缺乏自信「北韓中國也愛撂狠話」

日本資深媒體人矢板明夫指出，古巴總統狄亞士-卡奈（見圖）近日面臨石油封鎖困境，一反常態向華府放軟低頭。（路透資料照）

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）13日證實，古巴政府已經和美國舉行會談，希望緩解兩國的對立分歧。日本資深媒體人矢板明夫指出，古巴、北韓和中國的多位政治人物「專門靠放狠話過日子」，但面臨壓力，往往無法堅持立場；相反，美國總統川普（Donald Trump）平時習慣與人稱兄道弟，但涉及利益衝突時，收拾「好朋友」卻可說是毫不手軟。

今年1月，川普對哈瓦那實施石油封鎖，切斷其燃料供應，理由是古巴對美國構成「非比尋常的威脅」。儘管狄亞士-卡奈並未透露13日會談的具體內容，但已讓飽受缺油缺電，以及民生物資匱乏的古巴民眾鬆了一口氣。

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矢板明夫15日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，世界上有一種人，專門靠放狠話過日子。但這樣的人往往有一個共同特點，就是「叫得凶，轉得快」。古巴現在就很典型，這幾天經濟撐不住了，石油、外匯都匱乏，國家信心都在崩盤。

矢板明夫說，古巴總統狄亞士-卡奈開始向美國低頭了，但他此前的態度可不是這樣。前一陣子美國和委內瑞拉對立時，他來勢洶洶地替馬杜羅（Nicolás Maduro）撐腰，甚至強調，如果委內瑞拉受到威脅，美國就要付出代價。

結果委內瑞拉不僅受到威脅，連馬杜羅都被美國逮捕，於是古巴突然軟了下來，宣布願意和美國談判。矢板明夫直言，這種畫面一點也不新鮮，很多獨裁政權都是相同套路，平時靠口號壯膽。馬杜羅就是典型之一，多年來反美反帝講得慷慨激昂，但他的實力根本沒辦法和美國抗衡。

矢板明夫提及，世界上另一個「狠話大戶」是北韓，幾乎每隔一段時間就宣布要把首爾變成火海。說了幾十年，首爾至今依然燈火通明。南韓民眾每天照樣喝咖啡、追劇、加班開會，生活絲毫沒有受到影響。

至於中國，矢板明夫指出，這幾年也有幾位「狠話型」人物。較有代表性的是魏鳳和、李尚福，都當過國防部長。談到台灣問題時，動不動就放話不惜一戰。結果現在被自己「老大」關起來，估計不久後，就會被安排在中央電視台上痛哭流涕地認罪了。

矢板明夫說，中國喜歡放狠話、目前還在台上的是王毅。這位中國外交部長在談到台灣問題時，動不動就是「必將統一」、「不容干涉」之類的強硬表態。今後或許也會被中國國家主席習近平給「收拾」了。

矢板明夫分析，觀察久了，其實會發現一個簡單邏輯。越愛放狠話的人，通常是沒有自信的人。真正有「底氣」的人，完全不用天天證明自己。

矢板明夫認為，川普就是一個鮮明對比。川普經常說某一獨裁者是他的「好朋友」，但涉及利益衝突時，他收拾「好朋友」卻一點也不手軟，包含加徵關稅、科技封鎖、金融制裁等。矢板明夫說，所以真正可怕的，從來不是聲音最大的人，而是那些有決心，而且真正有實力的人。

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