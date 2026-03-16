出口民調：哈薩克新憲公投過關　總統可望突破任期限制

根據出口民調，哈薩克選民今天在公投中通過新憲法，可能讓總統托卡葉夫有機會透過法規漏洞繼續在這個中亞能源與礦產大國掌權至2029年之後。

路透社報導，兩項出口民調結果顯示，約有87%選民支持新憲法。選舉委員會稍早表示，投票率達73%。

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新憲法精簡國會架構，同時恢復1996年廢除的副總統職位，並且賦予總統任命副總統和多位重要官員的權力。

新憲法起草過程迅速，使部分哈薩克分析人士推測，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）可能考慮任命副總統為接班人並且提前卸任，或利用新憲法重設總統任期而繼續掌權。

舊憲法和新憲法都規定總統任期為7年、不得連任，這項限制是托卡葉夫於2022年提出。

美聯社報導，修憲提案將哈薩克國會兩院合併為一、賦予總統在國會同意下任命重要政府官員的權力，包括恢復副總統職位。

托卡葉夫提出這項哈薩克4年內的第2次修憲。分析人士指出，此舉可能為他在任期屆滿後繼續掌權鋪路。

現年72歲的托卡葉夫曾任前蘇聯官員和哈薩克外交官。目前他的總統任期至2029年止且不得連任。分析人士認為，托卡葉夫可能藉由這項公投重設總統任期限制。（編譯：何宏儒）1150316

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