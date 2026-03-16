美官員預測伊朗戰爭數週內結束　德黑蘭稱從未要求停火

在高油價升高經濟不確定性之際，美國官員今天預測對伊朗的戰爭將於數週內結束，強調能源價格屆時就會回落。伊朗則聲稱依然「穩定且強大」，並做好自衛準備。

路透社報導，美國總統川普週末威脅將對伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）發動更多攻擊，並表示目前不打算達成結束戰爭的協議。這場戰爭已經導致戰略航路荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到封鎖，全球能源市場為之動盪。

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川普表示，伊朗有意願談判。不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天駁斥這項說法。

他在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中表示：「我們從未要求停火，甚至從未主動尋求談判。我們準備好自衛，不論需要多長時間。」

在原油價格徘徊每桶100美元之際，川普政府官員隨後強調，各方跡象顯示衝突將相對快速結束。

美國能源部長萊特（Chris Wright）在美國廣播公司 （ABC）「本週」（This Week）節目中說：「這場衝突一定會在接下來幾個星期內結束，可能更早…到時我們將會看到供應反彈、壓低價格。」

與此同時，阿拉奇試圖展現強硬姿態。

他接受CBS訪談時說：「這不是一場生死存亡的戰爭。我們夠穩定、夠強大。看不出有什麼理由要跟美國人談判，因為他們決定攻擊我們的時候，我們正在談，這已經是第二次了。」

這場戰爭進入第3週，川普昨天告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），美方空襲已經「徹底摧毀」哈格島上大部分地區，並且警告還會進行更多空襲，「我們可能還會再打幾次，只是為了好玩」。

這番言論顯示之前強調只鎖定哈格島軍事目標的川普有急劇升級戰事的傾向，令透過外交手段致力結束戰爭的努力為之受挫。

據3名消息人士透露，華府對中東盟友展開談判的提議置之不理。伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）今天則表示，發射更多飛彈攻擊以色列和區域內3處美軍基地。（編譯：何宏儒）1150316

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