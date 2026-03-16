向中國學的？伊朗女足隊長撤回庇護申請 母親疑遭革命衛隊施壓

伊朗國家女子足球隊隊長甘巴里，疑似母親遭德黑蘭當局施壓，撤回向澳洲提出庇護的申請。（路透檔案照）

伊朗官方媒體15日聲稱，前往澳洲參加亞洲盃（Asian Cup）的伊朗國家女子足球隊隊長，已撤回其庇護申請，成為該隊第5位改變心意的成員。

《法新社》報導，1名前球員及1家總部位於伊朗境外的波斯語電視頻道表示，球員是因為國內家人受到威脅而被迫改變立場。但伊朗當局反控澳洲施壓球員留下。

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國營的「伊斯蘭共和國通訊社」（IRNA）表示，隊長兼前鋒、同時也是國家隊頭號射手的甘巴里（Zahra Ghanbari），已撤回庇護申請，現在將從澳洲前往馬來西亞，再飛回伊朗。

幾天前，已有3名球員和1名後勤人員撤回庇護申請，並前往馬來西亞。

前往澳洲參加女子亞洲盃的伊朗女足隊，在一場比賽前演奏國歌時保持沉默，引起國際關注；此舉被視為反抗德黑蘭政權的象徵。

1名伊朗國家電視台主播指控球員為「戰時叛徒」，加劇人們對她們返國後恐面臨迫害，甚至更糟糕情況的擔憂。

這場風波的背景，正值美國和以色列空襲伊朗引發中東戰爭之際；在此之前，反對神職人員體制的大規模抗爭行動，也在1月達到最高峰。

有7名成員向澳洲尋求庇護。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）曾讚揚這些女性的勇敢，誓言將張開雙臂歡迎她們。

然而，上週有1名球員改變心意，隨後又有2名球員和1名工作人員於14日離開澳洲。

在傳出隊長撤回庇護申請後，目前預計僅剩2人將留在澳洲。準備返回伊朗的球員，目前正在馬來西亞首都吉隆坡的1家飯店等待後續行程。

澳洲當局並未立即對甘巴里的情況發表評論。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）在聲明中表示，3名伊朗女足隊員決定加入球隊其他成員的行列，踏上返回伊朗的旅程。他表示，在告知澳洲官員這項決定後，「我們給予這些球員多次機會來討論她們的選擇」，但球員面臨「極度困難的決定」。

目前流亡海外的前伊朗國家室內5人制足球隊球員阿米尼（Shiva Amini）在X平台上發文表示，她獲悉伊朗足球協會與革命衛隊（Revolutionary Guards）合作，「對球員在伊朗的家人施加強烈且系統性的壓力」。

曾因未戴頭巾引發爭議而離開伊朗的阿米尼表示，當局對甘巴里的母親施壓，「顯示他們為了迫使這些運動員就範，所願意動用的殘酷與不擇手段到達何種程度」。

反對派電視頻道「伊朗國際」（Iran International）也說，他們收到球員家人受到威脅的消息：甘巴里的母親被革命衛隊情報部門傳喚，隨後她的女兒被告知這次審問。

人權團體多次指控伊朗當局，如果運動員叛逃或發表反政府言論，當局就會透過威脅親屬或沒收財產，來對海外運動員施壓。

伊朗媒體的報導讚揚甘巴里的舉動，IRNA稱她正「回到祖國的懷抱」，梅爾通訊社（Mehr news agency）則形容此舉為「愛國的決定」。

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