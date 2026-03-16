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    首頁 > 國際

    黎巴嫩：以色列與真主黨作戰兩週 已釀850人死亡

    2026/03/16 00:58 中央社
    黎巴嫩衛生部表示，在以色列與黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）作戰的兩週期間，以色列的攻擊已導致黎巴嫩境內850人喪生。圖為一門以色列火砲正向黎巴嫩境內的目標發射砲彈。以色列軍方聲稱，他們正在對真主黨的基礎設施和人員進行打擊。（歐新社）

    黎巴嫩衛生部表示，在以色列與黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）作戰的兩週期間，以色列的攻擊已導致黎巴嫩境內850人喪生。圖為一門以色列火砲正向黎巴嫩境內的目標發射砲彈。以色列軍方聲稱，他們正在對真主黨的基礎設施和人員進行打擊。（歐新社）

    黎巴嫩衛生部今天表示，在以色列與黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）作戰的兩週期間，以色列的攻擊已導致黎巴嫩境內850人喪生。

    法新社報導，衛生部聲明指出，死者包括66名女性、107名兒童及32名醫護人員，另有2105人受傷。

    以色列兩週前聯手美國對伊朗發動空襲後，目前也在黎巴嫩南部的第2戰線，對抗黎巴嫩真主黨。

    黎巴嫩國營媒體及政府稍早表示，南部多地昨夜至今晨遭遇的空襲，造成至少4人死亡。

    真主黨是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，這個聯盟由伊朗在中東各地支持的團體組成，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）也在其中。

    哈瑪斯消息人士匿名告訴法新社，以色列今晨對黎巴嫩南部錫登地區（Sidon）發動的空襲，造成哈瑪斯官員塔哈（Wissam Taha）死亡。

    這座沿海城市擁有黎巴嫩最大的巴勒斯坦難民營。以色列近幾個月曾攻擊該地區，稱目標是哈瑪斯。

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