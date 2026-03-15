擔憂家人遭報復 伊朗女足又4人放棄澳洲庇護返國

澳洲內政部長柏克（中）表示，獲坎培拉核發人道簽證的伊朗國家女子足球隊成員中，又有4人決定返回伊朗，如今最初尋求庇護的7人中，僅剩2人堅持留下來。（美聯社檔案照）

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）15日表示，獲坎培拉核發人道簽證的伊朗國家女子足球隊成員中，又有4人決定返回伊朗。如今，最初尋求庇護的7人中，僅剩2人堅持留下來的決定。

本月稍早，該女足隊由於在澳洲的1場賽事中拒唱伊朗國歌，擔心返國後將遭到報復，7名成員在澳洲尋求人道援助。此前已有1人改變決定，如今僅剩2人將留在澳洲。

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柏克指出，澳洲政府已盡「一切所能」，為這些球員提供在澳洲擁有安全未來的機會。在這些女性表達返國的決定後，澳洲政府給予她們討論其他選擇的機會，但「我們無法排除球員們在做出這些極度困難決定時，所面臨的背景因素。」

3月上旬，伊朗女足隊在澳洲黃金海岸（Gold Coast）舉行的亞洲盃女足賽首場比賽中拒唱國歌，成為全球關注焦點。她們被伊朗國家電視台主播貼上「戰時叛徒」的標籤。在隨後的比賽中，該隊皆開口唱歌並致敬，被懷疑遭到施壓。

這支女足隊迅速獲得全球輿論關切，美國總統川普與其他領袖，紛紛敦促澳洲政府給予庇護，川普甚至親自致電澳洲總理艾班尼斯施壓。

在幕後，澳洲的伊朗僑民與球員溝通留在澳洲的可能性。與這些女球員接觸的人士表示，她們擔心如果留在澳洲，在伊朗的家人將面臨報復。伊朗政府要求出國比賽的運動員繳納保證金，意謂她們國內的家人可能因此背負債務。

澳洲政府協助表明希望留下來的球隊成員。由於伊朗實施滾動式網路斷線，她們當中許多人難以與國內家人取得聯繫。協助這些足球員的組織「AusIran」發言人達德普爾（Rana Dadpour）表示，這些女性決定回國，是因為她們在伊朗的家人受到威脅。

伊朗官方媒體則反指這些女性是遭到施壓，才會選擇留在澳洲，並聲稱她們回國將受到歡迎。澳洲官員已否認施壓這些女性留下。

伊朗國營塔斯尼姆通訊社（Tasnim）14日透過社群平台X發布1張照片，顯示3名據稱已決定返回伊朗的球隊成員拿著機票，並聲稱這些女性已回到「祖國的懷抱」，「無疑對公開主導此倡議的美國總統造成沉重打擊」。

根據澳洲政府的說法，其中3名女性於14日晚間啟程，第四人則於15日離境。

在澳洲期間協助球員的伊朗裔澳洲籍藥師希爾坎扎德（Shahrzad Shirkhanzadeh）表示，第四名離開的女性接到1通電話，得知她的母親住院了。

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