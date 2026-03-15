為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭助海灣國家反制伊朗無人機 澤倫斯基：拿經驗換資金與技術

    2026/03/15 22:46 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基今日（15）表示，烏方已向中東多國派遣軍事專家，協助應對伊朗自殺式無人機威脅，並希望能以此換取急需的資金與技術。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基今日（15）表示，烏方已向中東多國派遣軍事專家，協助應對伊朗自殺式無人機威脅，並希望能以此換取急需的資金與技術。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基今日（15）表示，烏方已向中東多國派遣軍事專家，協助應對伊朗自殺式無人機威脅，並希望能以此換取急需的資金與技術。

    據《路透》報導，澤倫斯基證實已向卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，以及約旦的美軍基地派遣專家團隊，進行防禦評估並示範如何擊落伊朗「見證者」（Shahed）無人機。

    澤倫斯基強調，烏方並未參與軍事行動，「我們並未與伊朗開戰」，純粹是分享在烏俄戰場上抵禦俄軍無人機的實戰經驗。

    澤倫斯基指出，海灣國家目前多仰賴高成本的防空飛彈攔截無人機，而烏克蘭則擁有更為便宜、高效的小型無人機與電子干擾技術，以及多年的反無人機實戰經驗。他直言，烏克蘭目前最需要的是「資金與技術」的互惠，目前具體回報仍需進一步協商。

    值得注意的是，中東局勢劇變已波及烏俄和平談判。原本計畫於阿聯舉行的最新一輪和談，因美、以空襲伊朗引發地區戰爭而被迫延期。美方提議將和談移師美國舉行，但遭俄羅斯拒絕，談判陷入僵局。

    在戰場現況方面，澤倫斯基引述烏克蘭軍方報告指出，俄羅斯的春季攻勢「已經失敗」，俄軍原定的進攻時程並未達成預期目標，但他同時表達憂慮，擔心美國將因中東衝突而減少對烏克蘭的援助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播