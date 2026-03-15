烏克蘭助海灣國家反制伊朗無人機 澤倫斯基：拿經驗換資金與技術

烏克蘭總統澤倫斯基今日（15）表示，烏方已向中東多國派遣軍事專家，協助應對伊朗自殺式無人機威脅，並希望能以此換取急需的資金與技術。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基今日（15）表示，烏方已向中東多國派遣軍事專家，協助應對伊朗自殺式無人機威脅，並希望能以此換取急需的資金與技術。

據《路透》報導，澤倫斯基證實已向卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，以及約旦的美軍基地派遣專家團隊，進行防禦評估並示範如何擊落伊朗「見證者」（Shahed）無人機。

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澤倫斯基強調，烏方並未參與軍事行動，「我們並未與伊朗開戰」，純粹是分享在烏俄戰場上抵禦俄軍無人機的實戰經驗。

澤倫斯基指出，海灣國家目前多仰賴高成本的防空飛彈攔截無人機，而烏克蘭則擁有更為便宜、高效的小型無人機與電子干擾技術，以及多年的反無人機實戰經驗。他直言，烏克蘭目前最需要的是「資金與技術」的互惠，目前具體回報仍需進一步協商。

值得注意的是，中東局勢劇變已波及烏俄和平談判。原本計畫於阿聯舉行的最新一輪和談，因美、以空襲伊朗引發地區戰爭而被迫延期。美方提議將和談移師美國舉行，但遭俄羅斯拒絕，談判陷入僵局。

在戰場現況方面，澤倫斯基引述烏克蘭軍方報告指出，俄羅斯的春季攻勢「已經失敗」，俄軍原定的進攻時程並未達成預期目標，但他同時表達憂慮，擔心美國將因中東衝突而減少對烏克蘭的援助。

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